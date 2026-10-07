ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशोर-शराबे से दूर पहाड़ों में छुट्टियां मनाने पहुंची आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान

शोर-शराबे से दूर पहाड़ों में छुट्टियां मनाने पहुंची आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान

आशा पारेख इन दिनों वहीदा रहमान और हेलेन के साथ पहाड़ों में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने वेकेशन की तस्वीर शेयर कर अपनी पुरानी और खास दोस्ती की खूबसूरत झलक दिखाई.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 07 Oct 2026 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख इन दिनों अभिनेत्री वहीदा रहमान और हेलन के साथ पहाड़ों की सैर पर हैं. बुधवार को एक्ट्रेस ने अपने वेकेशन की झलक पोस्ट की.

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें तीनों गर्मजोशी के साथ बैठी नजर आ रही हैं. अभिनेत्री आशा पारेख ने लिखा, पहाड़ों में अपने प्रिय दोस्तों हेलेन और वहीदा रहमान के साथ. उनके साथ यात्रा करना और उनके साथ अच्छा समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
कान में बाली, हाथ में ब्रेसलेट, सलमान खान का दुबई में स्वैग, भाईजान को देख उमड़ी भीड़
कान में बाली, हाथ में ब्रेसलेट, सलमान खान का दुबई में स्वैग, भाईजान को देख उमड़ी भीड़
बॉलीवुड
डिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं ये हसीनाएं, कियारा से पहले एक ने तो 4 महीने में दी थी 'गुड न्यूज'
डिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं ये एक्ट्रेस, एक ने 4 महीने में दी 'गुड न्यूज'
बॉलीवुड
'शाहरुख खान ने सपोर्ट किया, मेरे करियर की ली पर्सनल जिम्मेदारी', अभिषेक बच्चन किंग खान को लेकर कहा ये
'शाहरुख खान ने सपोर्ट किया, मेरे करियर की ली पर्सनल जिम्मेदारी', अभिषेक बच्चन किंग खान को लेकर कहा ये
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने मुंबई में लीज पर दिया अपार्टमेंट, 1 साल के लिए 2.5 लाख मंथली रेंट
श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने मुंबई में लीज पर दिया अपार्टमेंट, 1 साल के लिए 2.5 लाख मंथली रेंट

वहीदा रहमान, आशा पारेख और हेलेन की दोस्ती हिंदी सिनेमा की सबसे गहरी, पुरानी और खूबसूरत मिसालों में से एक है. इन्हें बॉलीवुड की 'गोल्डन गर्ल्स' भी कहा जाता है, जिनकी दोस्ती आज तक अटूट बनी हुई है. उस दौर में टॉप एक्ट्रेस होने के बावजूद उनके बीच कभी कॉम्पटिशन या ईर्ष्या नहीं आई, बल्कि उनका रिश्ता आपसी सम्मान और प्रगाढ़ स्नेह पर टिका है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asha Parekh (Official Account) (@ashaparekhofficial)

तीनों को सजना-संवरना और पार्टियों या कार्यक्रमों में शामिल होना बेहद पसंद था. तीनों अक्सर साथ में डिनर, गेट-टुगेदर और विदेश यात्राएं करती हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हालांकि, गौर करने वाली बात यह भी है कि तीनों ने अपने लंबे और शानदार अभिनय करियर में साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है.

वाजिद खान: जिनकी धुनों ने बॉलीवुड को दिए थे कई यादगार गीत, सलमान की फिल्म से मिली थी खास पहचान

मुश्किल समय में दिया साथ

कहा जाता है कि आशा पारेख के जीवन में एक ऐसा समय भी आया था, जब वह डिप्रेशन में चली गई थीं. उस समय वहीदा रहमान और हेलेन ने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा था. दरअसल, जीवन के उस दौर में आशा पारेख अकेलेपन और गहरे अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रही थीं, तब वहीदा रहमान और हेलेन ने उन्हें संभाला और यह अहसास कराया कि वे अकेली नहीं हैं.

इस बात का जिक्र अभिनेत्री आशा पारेख अपने कई इंटरव्यू में कर चुकी हैं कि जब वह डिप्रेशन और अकेलेपन के दौर से गुजर रही थीं, तब वहीदा रहमान और हेलेन उनके साथ खड़ी थीं. इस खास महिला मंडली (ग्रुप) में वहीदा और आशा, अभिनेत्री हेलेन के अलावा, सायरा बानो और दिवंगत शम्मी आंटी भी शामिल रहीं, जो हर सुख-दुख में एक-दूसरे की ताकत बनीं.

Drishyam 3 Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'दृश्यम 3' की धूम, साढ़े 10 बजे तक 216 करोड़ के हुई पार

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Asha Parekh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कान में बाली, हाथ में ब्रेसलेट, सलमान खान का दुबई में स्वैग, भाईजान को देख उमड़ी भीड़
कान में बाली, हाथ में ब्रेसलेट, सलमान खान का दुबई में स्वैग, भाईजान को देख उमड़ी भीड़
बॉलीवुड
डिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं ये हसीनाएं, कियारा से पहले एक ने तो 4 महीने में दी थी 'गुड न्यूज'
डिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं ये एक्ट्रेस, एक ने 4 महीने में दी 'गुड न्यूज'
बॉलीवुड
'शाहरुख खान ने सपोर्ट किया, मेरे करियर की ली पर्सनल जिम्मेदारी', अभिषेक बच्चन किंग खान को लेकर कहा ये
'शाहरुख खान ने सपोर्ट किया, मेरे करियर की ली पर्सनल जिम्मेदारी', अभिषेक बच्चन किंग खान को लेकर कहा ये
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने मुंबई में लीज पर दिया अपार्टमेंट, 1 साल के लिए 2.5 लाख मंथली रेंट
श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने मुंबई में लीज पर दिया अपार्टमेंट, 1 साल के लिए 2.5 लाख मंथली रेंट
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे CJI सूर्यकांत, कौन होगा चीफ गेस्ट?
NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे CJI सूर्यकांत, कौन होगा चीफ गेस्ट?
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
इंडिया
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'
श्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
टेक्नोलॉजी
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
शिक्षा
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
हेल्थ
डेंगू में गिरे प्लेटलेट्स तो इन तरीकों से तुरंत बढ़ाएं, बड़े काम की है खबर
डेंगू में गिरे प्लेटलेट्स तो इन तरीकों से तुरंत बढ़ाएं, बड़े काम की है खबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget