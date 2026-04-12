250 करोड़ रुपये की मालकिन थीं आशा भोसले, जानिए संपत्ति का वारिस कौन?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड250 करोड़ रुपये की मालकिन थीं Asha Bhosle, जानिए संपत्ति का वारिस कौन?

250 करोड़ रुपये की मालकिन थीं Asha Bhosle, जानिए संपत्ति का वारिस कौन?

Asha Bhosle Property: मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रहीं. 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. आइए जानते हैं सिंगर की प्रॉपर्टी का असली वारिस कौन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Apr 2026 03:27 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले का 12 अप्रैल (रविवार) को निधन हो गया. वो 92 साल की थीं. 11 अप्रैल (शनिवार) को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चेस्ट में इंफेक्शन होने के कारण उन्होंने ब्रीच क्रैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे होगा. बता दें कि आशा भोसले बेहद आरामदायक जिंदगी जीते थीं. आइए जानते हैं सिंगर की प्रॉपर्टी में किसका हक ज्यादा है.

कितनी है आशा भोसले की नेटवर्थ?
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आशा भोसले की नेटवर्थ 200 से 250 करोड़ रुपये है. उनकी आय का मुख्य स्रोत उनका लंबा और सफल संगीत करियर रहा है. उन्होंने दशकों तक हिट गानों और एल्बम्स के जरिए अच्छी कमाई की. इसके अलावा देश-विदेश में होने वाले उनके लाइव शो और म्यूजिकल टूर भी उनकी कमाई का बड़ा जरिया रहे हैं. वहीं, उनके पुराने गानों की डिजिटल स्ट्रीमिंग और रेडियो पर लगातार बजने से उन्हें लागातार रॉयल्टी भी मिलती रहती थी.

250 करोड़ रुपये की मालकिन थीं Asha Bhosle, जानिए संपत्ति का वारिस कौन?

इसके अलावा आशा भोसले एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन Asha's चलाती थीं. उनके रेस्टोरेंट काफी फेमस हैं. कई शहरों में ये रेस्टोरेंट हैं. गायिका के पास कई लग्जरी कार भी हैं. मुंबई और पुणे में उनकी आलाशीन प्रॉपटी भी हैं. 

आशा भोसले की पर्सनल लाइफ
पर्सनल लाइफ में आशा भोसले ने 2 शादियां की. उन्होंने पहली शादी गणपत राव से हुई. हालांकि, 11 साल बाद दोनों अलग हो गए. गणपत राव से आशा भोसले को तीन बच्चे (वर्षा भोसले, हेमंत भोसले और आनंद भोसले) हुए. इसके बाद आशा भोसले ने 1980 में म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन से शादी की. वह आशा भोसले से 6 साल छोटे थे. आशा भोसले और आरडी बर्मन की कोई अपनी संतान नहीं है.

250 करोड़ रुपये की मालकिन थीं Asha Bhosle, जानिए संपत्ति का वारिस कौन?

आशा भोसले के 2 बच्चों का निधन
बता दें कि गायिका की बेटी वर्षा भोसले ने साल 2012 में आत्महत्या कर ली. वहीं 2015 में उनके बेटे हेमंत भोसले का कैंसर के कारण निधन हो गया. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले बड़े बिज़नेसमैन हैं. ऐसे में ये साफ है कि आशा भोसले की संपत्ति का असली वारिस उनके इकलौते बेटे आनंद भोसले हैं.

बड़े पर्दे पर दिखाया एक्टिंग का हुनर
आशा भोसले ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए. हिंदी के अलावा वह कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गा चुकी हैं. सिंगिंग के अलावा आशा भोसले ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था. साल 2013 में आशा भोसले ने एक मराठी फिल्म ‘माई’ में अभिनय किया.

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Published at : 12 Apr 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Asha Bhosle Asha Bhosle Net Worth Asha Bhosle Family
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