पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, अंतिम विदाई के 5 इमोशनल मोमेंट, जो कचोट लेंगे मन
Asha Bhosle Funeral 5 Emotional Moments: आशा भोसले 13 अप्रैल की शाम को पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं. उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उन्होंने 92 साल की उम्र में 12 अप्रैल को कैंडी ब्रीच अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ. 13 अप्रैल को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. आशा भोसले के निधन ने ना केवल परिवार बल्कि सेलेब्स और फैंस तक को झकझोर दिया. देशभर के लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी. ऐसे में आपको आशा भोसले की अंतिम विदाई के 5 इमोशनल मोमेंट दिखा रहे हैं, जो किसी का भी मन कचोट लेंगे.
फूट-फूटकर रोईं पोती जनाई
आशा भोसले के निधन का गहरा झटका उनकी पोती जनाई को लगा. वह हर पल बस दादी की याद में रोती रहीं. क्योंकि वह उनके बेहद ही करीब थीं. उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया था. जनाई का खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था. वो सचिन तेंदुलकर से लेकर मोहम्मद सिराज तक के गले लगकर खूब रोती दिखीं.
तबू भी नहीं रोक पाईं आंसू
आशा भोसले के निधन का झटका तबू को भी गहरा लगा. इस दौरान वह जब उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थीं तो काफी मायूस और नम आंखों के साथ नजर आईं. जनाई को रोता-बिलखता देख तबू भी खुद के आंसू रोक नहीं पाई थीं लेकिन उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जनाई को संभाला और खुद को भी.
सचिन तेंदुलकर भी रो पड़े
आशा भोसले की अंतिम विदाई इतनी इमोशनल थी कि इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाए. वह जनाई से मिले तो उनके आंसू छलक पड़े. आपको बता दें कि आशा भोसले की आखिरी पब्लिक अपीयरेंस सचिन के बेटे अर्जुन के वेडिंग फंक्शन में हुई थी.
पद्मिनी कोल्हापूरे का हुआ बुरा हाल
90 के दशक की अदाकारा पद्मिनी कोल्हापूरे और मंगेशकर का पारिवारिक रिश्ता है. ऐसे में जब वह आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं तो वह उनका पार्थिव शरीर देखकर बुरी तरह से टूट गईं. उनके लिए खुद को संभाल पाना काफी मुश्किल हो रहा था. अभिनेत्री के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे.
बुरी तरह टूट गईं हेलेन
इसके साथ ही इस लिस्ट में एक नाम हेलेन का भी शामिल है. दिग्गज सिंगर के निधन से हेलेन भी बुरी तरह से टूट गईं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'आज जो भी हूं उनके वजह से ही हूं.' नम आंखों से उन्होंने कहा, 'उनका इंतकाल सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ. भगवान उनको सुखी रखें.'
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Source: IOCL