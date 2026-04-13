दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके मुंबई स्थित आवास पर रखा गया है जहां तमाम सेलेब्स और फैंस उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी आशा भोसले के अंतिम दर्शनों के लिए उनके आवास पहुंचे. इस दौरान सचिन काफी भावुक हो गए.

आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए रो पड़े सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजली के साथ मुंबई में आशा भोसले के आवास पर लीजेंडरी सिंगर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे. यहां सचिन आशा भोसले के परिवार से बात करते हुए काफी भावुक हो गए और उनकी आंखें छलक पड़ी, वे बार-बार अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए नजर आए.

#WATCH | Maharashtra: Cricket legend Sachin Tendulkar and his wife Anjali Tendulkar pay their last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai.



Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/piD3SCnTFY — ANI (@ANI) April 13, 2026

सचिन ने पोस्ट में जताया था आशा भोसले के निधन पर दुख

इससे पहले सचिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आशा भोसले के निधन पर दुख जताया था. सचिन ने पोस्ट में लिखा था,"भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए यह एक बेहद दुखद दिन है. आशा ताई हमारे परिवार का हिस्सा थीं. आज हमारे दुख को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. एक पल दिल खामोश हो जाता है, और अगले ही पल वह उन अनगिनत धुनों में खो जाता है जो उन्होंने हम सभी को गिफ्ट की थीं. ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो. फिर भी, अपने गीतों के जरिये, वह हमेशा अमर रहेंगी. ताई, हमारे जीवन को स्नेह, गरिमा और यादगार म्यूजिक से भरने के लिए आपका थैंक्यू आशा ताई, हम आपको इतना मिस करेंगे कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता."

सचिन और आशा का इमोशनल बॉन्ड

सचिन तेंदुलकर और आशा भोसले का रिश्ता गहरे आपसी सम्मान और पारिवारिक स्नेह पर आधारित था. आशा भोसले अक्सर इंटरव्यू में कहती थीं कि सचिन की विनम्रता और मूल्यों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया. वह उन्हें किसी सेलिब्रिटी मेहमान की बजाय परिवार के सदस्य की तरह मानती थीं. दिलचस्प बात ये है कि सचिन का नाम दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन (उनके पिता के पसंदीदा कलाकार) के नाम पर था, जो आशा भोसले के ससुर भी थे.

आशा भोसले सचिन के बेटे की शादी में हुई थीं शामिल

आशा भोसले ने आखिरी बार 5 मार्च, 2026 को सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शिरकत की थी, 92 वर्ष की आयु में भी आशा ताई न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद देने के लिए समारोह में पहुंचे थीं.