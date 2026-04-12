Asha Bhosle Death News Live: 'अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं...', आशा भोसले की मौत पर भावुक हुए विवेक ओबेरॉय
Asha Bhosle Death News Live Updates: दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनसे जुड़े हर अपडेट्स पढ़ने के लिए जुड़े रहिए.
LIVE
Background
Asha Bhosle Death News Live Updates: बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन (Asha Bhosle Died) हो गया है. वह 92 साल की थीं. सिंगर को शनिवार 11 अप्रैल की रात को अचानक तबीयत खराब होने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया दगया था. अस्पताल से सामने आए पहले स्टेटमेंट में हार्ट अटैक की जानकारी शेयर की गई थी. लेकिन बाद में पोती जनाई के स्टेटमेंट में कहा गया कि उनकी चेस्ट में इंफेक्शन था.
ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर Pratit Samdani की ओर से पहला रिएक्शन दिया गया था. उन्होंने सिंगर के अस्पताल में एडमिट होने के पीछे की वजह हार्ट अटैक को बताया था. पोती जनाई ने अपनी पोस्ट में दादी की चेस्ट में इंफेक्शन की जानकारी शेयर की थी. इसके साथ ही अब मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह भी सामने आ रही है.
बेटे ने की आशा भोसले के निधन की पुष्टि
आशा भोसले के बेटे आनंद ने मां की निधन की पुष्टि की और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे और 4 बजे शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसके साथ ही डॉक्टर प्रतीत समदानी की ओर से भी पुष्टि करते हुए कहा गया कि आशा भोसले का निधन हो गया है. उन्होंने कंफर्म किया कि मल्टी ऑर्गन फेलियर था, जिसके चलते उन्होंने अंतिम सांस ली.
आशा भोसले को मिले कई अवॉर्ड्स
गौरतलब है कि आशा भोसले ने अपने करियर में कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. उन्हें 2 नेशनल अवॉर्ड, 4 BFJA अवॉर्ड, 8 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड, 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड और लाइफटाइम अचीवमेंट जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, उन्हें दादा साहब फाल्के अवॉर्ड भी मिल चुका है. उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है. आपको बता दें कि आशा भोसले ने अपने करियर में हजारों गाने गाए हैं. इसमें हिंदी समेत अन्य कई भाषाएं शामिल है.
आशा भोसले ने की 2 शादियां
पर्सनल लाइफ में आशा भोसले की पहली शादी गणपतराव भोसले से हुई. इसमें उन्हें काफी यात्नाएं सहन करनी पड़ी थी. इसलिए उनका ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया था. शादी 1949 से 1960 तक चली. इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी आर डी बर्मन के साथ की और अब उनके तीन बच्चे हैं.
गृह मंत्री अमित शाह ने आशा भोसले के योगदान को किया याद
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'आज हर भारतीय के लिए और विशेष रूप से मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए, एक बेहद दुख भरा दिन है, क्योंकि हमारी प्रिय आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं. आशा ताई ने न केवल अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अनूठी पहचान बनाई, बल्कि अपने मधुर गीतों से भारतीय संगीत को और भी समृद्ध किया. संगीत की हर विधा में ढलने की उनकी असाधारण क्षमता ने सभी का दिल जीत लिया. आशा जी ने अपनी आवाज से लाखों दिलों को छुआ और हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती और कई अन्य भाषाओं में ही नहीं, बल्कि लोकगीतों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी.'
Asha Bhosle Death News Live: आशा भोसले की मौत पर बोले सुनील शेट्टी- 'एक युग का अंत होना कहना भी कम होगा.'
आशा भोसले की मौत पर सुनील शेट्टी ने एक्स पर पोस्ट शेयर की और लिखा, 'कुछ आवाज़ें सिर्फ़ गाती ही नहीं…वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं. आशा ताई उन्हीं में से एक थीं. हम सब किसी न किसी रूप में उनके साथ बड़े हुए हैं- अपने घरों में, अपनी यात्राओं में, अपने शांत पलों में. आज उनके साथ एक युग का अंत होना कहना भी कम होगा.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL