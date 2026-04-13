'वो बहुत ही वंडरफुल थीं...' आशा भोसले को याद कर इमोशनल हुए मिलिंद सोमन, इन टीवी सितारों ने भी दी श्रद्धांजलि
Asha Bhosle Death: दिग्गज सिंगर आशा भोसले का कल 92 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें कई सेलेब्स श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं एक्टर मिलिंद सोमन सिंगर की याद कर काफी इमोशनल नजर आए.
म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज सिंगर आशा भोसले का कल, 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में निधन हो गया. वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. इस दुखद खबर ने आम लोगों से लेकर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के सभी सितारों को तोड़कर रख दिया है. हाल ही में एक्टर मिलिंद सोमन उन्हें याद कर काफी इमोशनल हो गए.
आशा भोसले को याद कर इमोशनल हुए मिलिंद सोमन
मिलिंद सोमन हाल ही में ANI संग बातचीत में सिंगर को याद कर काफी इमोशनल होते नजर आए हैं. उन्होंने कहा, 'जब भी मैं आशा जी से मिला, वो बहुत ही वंडरफुल थीं...' इतना कहकर वो काफी इमोशनल हो गए.
मिलिंद सोमन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'टू सैड..RIP Legend.'
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हिना खान ने दी श्रद्धांजलि
टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सिंगर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है.
रुबीना दिलैक ने शेयर किया पोस्ट
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने भी सिंगर को याद कर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'आपकी आवाज सदैव अमर रहेगी.'
सुरभि ज्योति ने भी दी श्रद्धांजलि
टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति भी सिंगर को याद कर काफी इमोशनल नजर आई. उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'एक ऐसी आवाज़ जिसने कई पीढ़ियों को छुआ, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई. आशा जी.'
भारती सिंह ने भी शेयर किया पोस्ट
कॉमेडियन भारती सिंह ने भी आशा जी एक साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
दिव्यांका त्रिपाठी ने दी श्रद्धांजलि
दिव्यांका त्रिपाठी ने सिंगर को याद करते हुए लिखा, 'एक ऐसा जीवन जो इतना समृद्ध था कि मानो एक ही जीवन में कई जन्मों का अनुभव हो...और फिर भी, उनकी आवाज़ ने हमें जो दिया है, उसके आगे ये भी छोटा लगता है.'
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कब होगा अंतिम संस्कार?
बता दें, आशा भोसले के परिवार ने बताया की आज, 13 अप्रैल सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित उनके आवास 'कासा ग्रांडे' पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे. वहीं उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा.
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Source: IOCL