संगीत जगत की महान हस्ती आशा भोसले का, आज 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्हें 11 अप्रैल की शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चेस्ट इंफेक्शन और थकान के चलते भर्ती कराया गया था. इसके एक दिन बाद उनका निधन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हो गया. इस दुखद खबर के सामने आते ही सितारों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है. सिंगर के निधन पर उनकी करीबी दोस्त और दिग्गज एक्ट्रेस हेलेन ने दुख जताया है.

आशा भोसले के निधन पर हेलेन ने जताया दुख

हेलेन ने आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख जताते हुए HT संग बातचीत में कहा कि यह खबर उनके लिए बेहद चौंकाने वाली है. उन्होंने बताया कि आशा जी से उनका संपर्क बना हुआ था और वह पूरी तरह स्वस्थ लग रही थीं, इसलिए यह खबर विश्वास करना मुश्किल है.

हेलेन ने अपनी लंबी दोस्ती को याद करते हुए कहा कि आशा भोसले अपनी आवाज में जिस तरह का जादू और एनर्जी भरती थीं, वही उनके गानों को और भी खास बना देता था. उन्होंने कहा कि आज उन्होंने एक अनमोल रत्न खो दिया है.

अगर वो लड़का होती तो उनके साथ भाग जाती- आशा भोसले

वहीं, एक पुराने इंटरव्यू में आशा भोसले ने भी हेलेन को अपनी पसंदीदा अदाकारा बताया था. उन्होंने कहा था कि हेलेन इतनी खूबसूरत थीं कि जब वह कमरे में आती थीं तो वह गाना गाना छोड़कर उन्हें देखने लगती थीं, और मजाक में यह भी कहा था कि अगर वो लड़का होतीं तो उनके (हेलेन) साथ भाग जातीं.

हेलेन और आशा की आइकॉनिक जोड़ी

बता दें, दिग्गज एक्ट्रेस हेलेन और महान गायिका आशा भोसले ने हिंदी सिनेमा में एक आइकॉनिक सिंगर-परफॉर्मर जोड़ी बनाई. दोनों ने साथ मिलकर 270 से ज्यादा गानों में काम किया, जिसने उस दौर की ग्लैमर और म्यूजिक को एक अलग पहचान दी.

‘ओ हसीना जुल्फोंवाली’ (तीसरी मंज़िल, 1966), ‘आ जा ने जान’ (इंतकाम, 1969), ‘पिया तू अब तो आजा’ (कारवां, 1971), ‘महबूबा महबूबा’ (शोले, 1975) और ‘ये मेरा दिल’ (डॉन, 1978) जैसे सुपरहिट गानों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया.