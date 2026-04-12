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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब रैंप वॉक पर उतरी थीं आशा भोसले, सिंगर के निधन पर मनीष मल्होत्रा ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

जब रैंप वॉक पर उतरी थीं आशा भोसले, सिंगर के निधन पर मनीष मल्होत्रा ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

Asha Bhosle Death: म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया. वहीं इस मौके पर मशहूर फैशन डिजाइनर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कई सारी फोटोज शेयर की हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 06:10 PM (IST)
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भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का आज, 12 अप्रैल को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके बेटे आनंद भोसले ने निधन की जानकारी दी थी. बता दें, आशा भासले का अंतिम संस्कार कल चार बजे होगा.

इस दुखद खबर से पूरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन के बाद कई सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं अब हाल ही में मश्हूर फैशन डिजाइनर  मनीष मल्होत्रा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी है.

मनीष मल्होत्रा ने शेयर की थ्रोबैक फोटो
डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने हाल ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिगवंत सिंगर आशा भोसले की कई थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरें में आशा भोसले रैंप वॉक करती दिख रही हैं. तस्वीरों में सिंगर व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. वहीं एक फोटो में वो अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े हुए पोज दे रही हैं.

मनीष मल्होत्रा ने लिखा इमोशनल नोट
RIP आइकॉनिक आशा जी. आपने अपनी प्रतिभा, अपने गीतों और अपने जीवंत व्यक्तित्व से सबका दिल चुरा लिया. ये तस्वीरें तब की हैं जब आप मेरे फैशन वीक शो में आई थीं... आपने कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है रैंप पर चलने की और जब हमने आपसे कहा, तो आप बड़े ही शान, स्टाइल और खुशी के साथ रैंप पर चलीं. दर्शकों में मौजूद हर कोई सम्मान के प्रतीक के रूप में खड़ा हो गया... ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा... आशा जी, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी.

 
 
 
 
 
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बता दें बॉलीवुड सेलेब्स अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, जैकी श्रॉफ, आलिया भट्ट, भाग्यश्री, कैलाश खेर, करण जौहर, रवीना टंडन जैसे काई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 12 Apr 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Manish Malhotra Asha Bhosle
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