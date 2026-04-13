'कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा...', आशा भोसले की याद में फूट-फूटकर रोए दलेर मेहंदी

दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया. मल्टी ऑर्गेन फेल्योर से आशा भोसले का निधन हुआ. आशा के निधन से उनका परिवार टूट गया है. उनकी पोती जेनाई का रो-रोकर बुरा हाल है. इंडस्ट्री के लोग भी आशा भोसले के जाने से बहुत दुख में हैं. सिंगर दलेर मेहंदी का भी रो-रोकर बुरा हाल है. वो आशा भोसले को याद कर रोने लगे.

दलेर मेहंदी हुए इमोशनल

दलेर मेहंदी एबीपी न्यूज से बातचीत में फूट-फूटकर रोने लगे. आशा भोसले को याद कर दलेर मेहंदी बहुत इमोशनल हो गए और वो अपने आंसू नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा, 'बहुत दुख हो रहा है आज. बहुत भारी दिन है ये. कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा. (रोते हुए)'

रोते हुए आगे दलेर मेहंदी ने कहा, 'बचपन से ही, जब से होश संभाला है, तो एक बहुत बड़ा गाना आया था. सैंया ना डरो...वो गाना आरडीबर्मन का था. सब लोग बहुत दीवाने हो गए थे और जो लोग शास्त्रीय संगीत सुनते थे वो भी गाना सुनकर लोग दंग रह गए. इतनी सुरीली थीं...इतनी अच्छी थीं कि जब भी बात करो तो खुश होकर बात करती थीं.'



आपको बता दें कि दलेर मेहंदी और आशा भोसले ने 2000 की फिल्म 'खौफ' के लिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में 'Nach Baby Nach Kudi' नामक एक लोकप्रिय डांस ट्रैक गाया है.

आशा भोसले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. 11 अप्रैल को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. उन्हें चेस्ट इंफेक्शन था. इसके बाद मल्टी ऑर्गेन फेल्योर की वजह से आशा भोसले का निधन हो गया. आशा के बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की जानकारी दी. आशा भोसले इंडस्ट्री की दिग्गज प्लेबैक सिंगर थीं. उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों पर दशकों तक राज किया और आज भी उनके गाने लोगों के दिलों में जिंदा हैं.