आशा भोसले के निधन से सदमे में अमिताभ बच्चन, बोले- 'उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी'

दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. भारतीय संगीत जगत की सबसे सम्मानित सिंगर्स में से एक, आशा भोसले ने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. सोमवार को उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है. तमाम सेलेब्स और फैंस दिग्गज गायिका के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. कई अभिनेताओं ने सोशल मीडिया पर इस महान गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी आशा भोसले को अंतिम श्रद्धांजलि दी है.

अमिताभ बच्चन ने आशा भोसले को दी श्रद्धांजलि

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर पोस्टर कर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी. बिग बी ने लिखा, "शोक और शोक. एक पूरा युग... एक अविश्वसनीय... एक अद्भुत, आश्चर्यजनक, विलक्षण हस्ती... कल हमें छोड़कर चली गईं... प्रतिष्ठित, महान आशा भोसले जी हमें छोड़कर चली गईं." उन्होंने आगे लिखा, "अत्यंत शोक में... हर गीत को अपनी आवाज़ से लाइफ देने वाली वर्सेटाइल टैलेंट वाली... स्वर्ग सिधार गईं... और हमें इटरनल म्यूजिक का एक पूरा ज्ञानकोश दे गईं... शरीर हमें छोड़कर चला गया... लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी... उनकी आवाज़ - उनकी आत्मा, हमेशा अमर रहेगी..."





शाम चार बजे होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार

सोमवार को, आशा भोसले के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए उनके निवास पर रखा गया है. वहीं सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें भारतीय ध्वज में लपेटा गया. वीडियो में दिखाया गया है कि गायिका को राजकीय सम्मान दिया जा रहा है और सैनिक तिरंगे में सजे सफेद लिली से ढके उनके ताबूत को लपेट रहे हैं. अंतिम दर्शन लोअर परेल स्थित उनके आवास पर दोपहर 3 बजे तक जारी रहेंगे, जिसके बाद शवयात्रा दादर के शिवाजी पार्क श्मशान घाट के लिए रवाना होगी, अंतिम संस्कार शाम 4 बजे होगा.