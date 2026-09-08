‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’, जयंती पर रिलीज हुआ आशा भोसले का आखिरी सॉन्ग

हरीश व्यास के डायरेक्शन में बनी ‘ओम का हरि’ के संगीत की लॉन्चिंग एक यादगार शाम रही. फिल्म में रघुबीर यादव, सोनी राज़दान और अंशुमन झा मेन रोल्स में हैं. इस मौके पर फिल्म के संगीत के साथ-साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में इसकी खास जगह को भी याद किया गया. फिल्म के म्यूज़िक एल्बम की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिग्गज गायिका आशा भोसले का किसी फीचर फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया आखिरी गीत शामिल है. इस वजह से यह मौका इमोशनली और हिसटॉरिकली बेहद खास बन गया.





आशा भोसले का आखिरी गाना रिलीज

खास बात यह है कि आशा भोसले के इस आखिरी फीचर फिल्म गीत ‘ऐ मेरी ज़िंदगी, तू छुपी है कहां’ का म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ किया गया है. वीडियो में फिल्म के लिए इस गीत की रिकॉर्डिंग करते समय आशा भोसले के स्टूडियो के अंदर के कुछ खास पल भी देखने को मिलते हैं.

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कई पीढ़ियों की संगीत विरासत को जोड़ता है ‘ओम का हरि’ का एल्बम

‘ओम का हरि’ का संगीत फिल्म की कहानी और कई पीढ़ियों से चली आ रही संगीत की विरासत को एक साथ जोड़ता है. आशा भोसले के आखिरी फीचर फिल्म गीत को एल्बम में शामिल किया जाना इसे और भी खास बनाता है. दर्शकों को इस एल्बम के ज़रिए उनकी उस आवाज़ को सुनने का मौका मिलेगा, जो भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में हमेशा एक खास जगह रखेगी.







एल्बम में दिवंगत दिग्गज गायक किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार, परेश पाहुजा के गीत भी शामिल हैं. इसके अलावा फिल्म के मुख्य अभिनेता रघुबीर यादव ने भी दो गीत गाए हैं. उन्होंने मुंबई में कल शाम हुए म्यूज़िक लॉन्च के दौरान इन दोनों गीतों को लाइव ऑडियंस के सामने भी प्रेजेंट किया.

अंशुमन झा बोले, ‘आशा जी खुद एक पूरी प्लेलिस्ट थीं’

फिल्म में नज़र आने वाले एक्टर अंशुमन झा ने कहा, ‘प्लेलिस्ट में अलग-अलग तरह के गाने होने का चलन शुरू होने से बहुत पहले ही आशा जी खुद एक पूरी प्लेलिस्ट थीं. ‘ओम का हरि’ के लिए आशा जी का गाना गाना ऐसी बात है, जिसे हम शायद कभी शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं कर पाएंगे. आज उनकी जयंती के मौके पर ‘ऐ मेरी ज़िंदगी’ का रिलीज़ होना इसे और भी खास बना देता है. यह लगभग किसी खूबसूरत कोइंसिडेंस जैसा लगता है कि हम आज, उनकी जयंती पर, यह गीत पूरी दुनिया के साथ साझा कर पा रहे हैं. हम खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि ‘ओम का हरि’ को उनकी शानदार संगीत यात्रा में एक छोटी लेकिन बेहद खास जगह मिली है.’





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डायरेक्टर हरीश व्यास खुद को मानते हैं सौभाग्यशाली

डायरेक्टर हरीश व्यास के लिए ‘ओम का हरि’ का संगीत फिल्म की भावनात्मक कहानी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. एल्बम और आशा भोसले के आखिरी फीचर फिल्म गीत को इसका हिस्सा बनाने के अनुभव के बारे में उन्होंने कहा, ‘आशा जी के जन्मदिन पर यह गीत रिलीज़ करना मेरे लिए बेहद खास है. मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि ‘ओम का हरि’ के जरिए उनकी संगीत विरासत का एक छोटा सा हिस्सा आगे ले जाने का मौका मिल रहा है. आज हम सिर्फ एक गीत रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आशा जी का जश्न मना रहे हैं.’





रघुबीर यादव, सोनी राजदान और अंशुमान झा जैसे कलाकारों से सजी ‘ओम का हरि’ एक अलग तरह की कहानी के साथ यादगार संगीत पेश करती है. आशा भोसले के आखिरी फीचर फिल्म गीत के रिलीज़ होने से इस एल्बम को एक खास भावनात्मक जुड़ाव मिला है. ऐसे में यह म्यूजिक लॉन्च सिर्फ फिल्म के प्रचार का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक महान संगीत विरासत को याद करने और उसका जश्न मनाने का खास अवसर बन गया. ‘ओम का हरि’ 18 सितंबर को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.