हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह

जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह

Rekha Replaced Aruna From Film: अरुणा ईरानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि रेखा उनकी काफी अच्छी सहेली थीं लेकिन एक्ट्रेस ने उनके साथ धोखा किया था और उन्हें फिल्म से निकलवा दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

 बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस रियल लाइफ में काफी अच्छी सहेलियां रही हैं. वहीं कई बार कुछ अभिनेत्रियां फिल्मों के लिए दोस्त को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटती हैं. बताया जाता है कि रेखा ने अपनी एक पक्की सहेली को फिल्म की खातिर धोखा दिया था. ये किस्सा जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

रेखा ने पक्की सहेली को दिया था धोखा
दरअसल हम रेखा और अरुणा ईरानी की बात कर रहे हैं. यह 1981 का दौर था, रेखा और अरुणा ईरानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और फिर उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी. इन दोनों ने भी एक फिल्म मंगलसूत्र साइन की थी. लेकिन इस फिल्म की वजह से जो हुआ उससे अरुणा हैरान रह गईं थी. बता दें कि अरुणा ने शोशा से बात करते हुए, बताया, “शुरू में रेखा और मुझे मंगलसूत्र में कास्ट किया गया था. लेकिन अजीब बात है, उन्होंने मुझसे फिर कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया. मैंने अखबारों में पढ़ा कि शूटिंग शुरू हो गई है, फिर भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी. आखिरकार, मैंने पढ़ा कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया है. किसी ने मुझे बताया भी नहीं.”

फिल्म रिलीज़ होने के बाद, अरुणा ईरानी ने डायरेक्टर विजय से इस बारे में बात की थी. अरुणा ने बताया, “मैंने उनसे पूछा, ‘आपने मुझे क्यों रिप्लेस किया? आप कभी मेरे पास डेट्स लेकर नहीं आए. मैं पूरी तरह से फ्री थी. मैं उनसे लड़ी.” तभी उन्होंने मुझसे कहा, ‘असल में, प्रॉब्लम यह थी कि रेखा आपको फिल्म में नहीं चाहती थीं.’ मैं चौंक गई. मैंने तुरंत बात टाल दी. मैंने कहा, ‘मज़ाक मत करो. वह बहुत अच्छी दोस्त है. वह ऐसा क्यों करेगी?’ उन्होंने जवाब दिया, ‘वह आपकी दोस्त है,आप उनसे क्यों नहीं पूछतीं?’”

रेखा ने क्यों अरुणा ईरानी को फिल्म से निकलवाया था
अरुणा ईरानी ने कहा कि बाद में उन्होंने सीधे रेखा से बात की. बहस होने पर, रेखा ने माना कि उन्होंने मेकर्स से पुरानी एक्ट्रेस को रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट की थी. इसकी  वजह बताते हुए उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था. रेखा ने बताया कि दरअसल अरुणा को जो रोल ऑफर किया गया था, वह काफी दमदार था और अगर उन्होंने इसे इमोशनली किया होता, तो रेखा का कैरेक्टर वैम्प जैसा लगता.

अरुणा ईरानी की जगह आखिरकार प्रेमा नारायण ने ली थी, जो वैम्प कैरेक्टर और डांस नंबर करने के लिए जानी जाती थीं. फिल्म में अनंत नाग भी थे जनि प्रेमा के किरदार की आत्मा कब्ज़ा कर लेताी है. अपनी दिलचस्प कहानी के बावजूद, 1981 में आई मंगलसूत्र ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था.

 

 

Published at : 17 Feb 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Rekha Aruna Irani MANGALSUTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा
Salim Khan Health Live: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा
बॉलीवुड
कम उम्र में पेरेंट्स को खोया, मुंबई में खाए धक्के, आज इतने करोड़ के मालिक हैं सलीम खान
कम उम्र में पेरेंट्स को खोया, मुंबई में खाए धक्के, आज इतने करोड़ के मालिक हैं सलीम खान
बॉलीवुड
Salim Khan Health: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, पिता को देखने पहुंचे सलमान खान
Salim Khan Health: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, पिता को देखने पहुंचे सलमान खान
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
दिल्ली NCR
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
बॉलीवुड
Assi BO Day 1 Prediction: 'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
मध्य प्रदेश
MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग
MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग
जनरल नॉलेज
Indian Air Force: इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget