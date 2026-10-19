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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपति कुकू कोहली की मौत के दो महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा इरानी, शेयर किया इमोशनल वीडियो

पति कुकू कोहली की मौत के दो महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा इरानी, शेयर किया इमोशनल वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस अरुणा इराणी के पति का निधन 2 महीने पहले हुआ था, अब वो फिर से काम पर वापसी कर रही हैं. एक वीडियो शेयर कर उन्होंने ऐसे मुश्किल समय में फैंस से मिले साथ के लिए उन्हें धन्यवाद कहा है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 19 Oct 2026 01:41 PM (IST)
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मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस अरुणा इराणी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने फैंस का जानकारी दी है कि पति की मौत के 2 महीने बाद अब वो वापिस काम पर लौट रही हैं.

इसी के साथ उन्होंने इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है. अरुणा इराणी के पति कुकू कोहली की मौत 25 अगस्त 2026 को 77 साल की उम्र में हुई थी. उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ.

क्या बोलीं अरुणा ईरानी?

अरुणा ईरानी ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत ही विनम्र और भावुक आवाज में अपने चाहने वालों के लिए एक वीडियो शेयर कर उनका आभार व्यक्त किया.

उन्होंने कहा, ‘कुकु जी के निधन के बाद आप सब ने जो मुझे प्यार दिया, मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं खूब-खूब आभारी हूं. यकीन नहीं होता कि मेरी इतनी मुश्किल घड़ी में आप सब खड़े हो. उसी प्यार और उसी प्यार की एनर्जी है कि मैं आपके सामने खड़ी हूं और दोबारा से काम शुर कर पा रही हूं. मैं आशा करती हूं कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक यूं ही मेरे साथ रहेंगे, मुझे प्यार करते रहेंगे.’

 
 
 
 
 
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कुकू कोहली ने डायरेक्ट की हैं कई फेमस फिल्में

कुकू कोहली एक फेमस फिल्ममेकर और लेखक थे. उन्होंने ‘फूल और कांटे’ से बतौर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. इसके अलावा उन्होंने ‘सुहाग’, ‘हकीकत’, ‘अनाड़ी नं. 1’ और ‘ये दिल है आशिकाना’ जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया है.

इसी साल 24 अगस्त को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और उन्होंने 25 अगस्त 2026 को दम तोड़ दिया था.

अरुणा ईरानी के बारे में

अरुणा ईरानी ने फिल्मों में बतौर बाल कलाकार एंट्री ली थी. उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव और सपोर्टिंग रोल करके अपनी पहचान बनाई. उन्होंने ‘कारवां’, ‘बॉबी’, ‘बीटा’, ‘राजा बाबू’ और ‘दिल तो पागल है’ जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया है.  

उन्होंने टीवी के मशहूर शो ‘झांसी की रानी’ में भी दमदार एक्टिंग. उन्होंने हिंदी से लेकर मराठी और गुजराती फिल्मों के जरिए खूब नाम कमाया है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 19 Oct 2026 01:41 PM (IST)
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Aruna Irani
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