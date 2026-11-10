करीब चार दशक पहले भगवान श्री राम का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अभिनता अरुण गोविल अब श्री राम के पिता राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं. हाल ही में आई फिल्म रामायण में वो इस किरदार में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. हालांकि अब उन्होंने खुलासा किया है कि वो रामायण में काम नहीं करना चाहते थे. आइए जानते हैं कि फिर कैसे वो राजा दशरथ के किरदार के लिए राजी हो गए?

मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई

अरुण गोविल ने हाल ही में वैरायटी इंडिया को एक इंटरव्यू दिया. इसमें उन्होंने रामायण से जुड़ने का किस्सा सुनाया. उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 'मैं ये नहीं करना चाहता था. ईमनदारी से कहूं तो जब मुझे रामायण का ऑफर मिला तब मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई. हालांकि ये लोग जिद करने लगे. नितेश तिवारी तो बिल्कुल अड़ गए थे कि आपको ये रोल करना ही होगा.'

हां कहने में लग गए थे तीन महीने

अरुण गोविल, राजा दशरथ के किरदार के लिए आसानी से राजी नहीं हुए थे. उन्होंने हां कहने में तीन महीने का वक्त लगा दिया था. एक्टर ने आगे कहा, 'करीब तीन महीने मुझे हां कहने में लग गए. उन्होंने मुझसे ये तक कहा कि हमारे लिए रणबीर कपूर और यश को साइन करना आसान काम था. लेकिन, दशरथ के रोल के लिए उन्हें साइन करना काफी मुश्किल रहा. इसके बाद मैंने हां कह दिया.'

अभिनेता ने आगे बताया कि जब उन्होंने टीवी पर श्री राम का किरदार निभाया था तब से ही उनके भीतर दशरथ जी का चरित्र भी बसा हुआ था. उनके मुताबिक जब वो राम जी की भूमिका निभाते थे तब से ही उन्हें दशरथ जी का किरदार भी समझ आता था.

'रामायण' ने 5 दिन में कमाए 600 करोड़

दो पार्ट में बन रही रामायण का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुआ. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने सोमवार, 9 नवंबर तक अपने पांच दिनों में दुनियाभर में 663.90 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. सोमवार को फिल्म की भारत में नेट कमाई 107.50 करोड़ रुपये रही. बता दें कि फिल्म के दोनों पार्ट पर मेकर्स ने 4 हजार करोड़ खर्च किए हैं.