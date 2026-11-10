ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' में काम नहीं करना चाहते थे अरुण गोविल, फिर कैसे हुए राजा दशरथ के रोल के लिए राजी?

'रामायण' में काम नहीं करना चाहते थे अरुण गोविल, फिर कैसे हुए राजा दशरथ के रोल के लिए राजी?

फिल्म 'रामायण' की रिलीज के बाद अभिनेता अरुण गोविल ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो राजा दशरथ का रोल नहीं करना चाहते थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Nov 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

करीब चार दशक पहले भगवान श्री राम का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अभिनता अरुण गोविल अब श्री राम के पिता राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं. हाल ही में आई फिल्म रामायण में वो इस किरदार में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. हालांकि अब उन्होंने खुलासा किया है कि वो रामायण में काम नहीं करना चाहते थे. आइए जानते हैं कि फिर कैसे वो राजा दशरथ के किरदार के लिए राजी हो गए?

मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आशुतोष राणा का असली नाम जानते हैं? साढ़े 3 साल की उम्र में खुद चुना था अपना नाम
आशुतोष राणा का असली नाम जानते हैं? साढ़े 3 साल की उम्र में खुद चुना था अपना नाम
बॉलीवुड
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, बंपर हुई कमाई, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 6 Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार

अरुण गोविल ने हाल ही में वैरायटी इंडिया को एक इंटरव्यू दिया. इसमें उन्होंने रामायण से जुड़ने का किस्सा सुनाया. उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 'मैं ये नहीं करना चाहता था. ईमनदारी से कहूं तो जब मुझे रामायण का ऑफर मिला तब मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई. हालांकि ये लोग जिद करने लगे. नितेश तिवारी तो बिल्कुल अड़ गए थे कि आपको ये रोल करना ही होगा.'

हां कहने में लग गए थे तीन महीने

अरुण गोविल, राजा दशरथ के किरदार के लिए आसानी से राजी नहीं हुए थे. उन्होंने हां कहने में तीन महीने का वक्त लगा दिया था. एक्टर ने आगे कहा, 'करीब तीन महीने मुझे हां कहने में लग गए. उन्होंने मुझसे ये तक कहा कि हमारे लिए रणबीर कपूर और यश को साइन करना आसान काम था. लेकिन, दशरथ के रोल के लिए उन्हें साइन करना काफी मुश्किल रहा. इसके बाद मैंने हां कह दिया.'

अभिनेता ने आगे बताया कि जब उन्होंने टीवी पर श्री राम का किरदार निभाया था तब से ही उनके भीतर दशरथ जी का चरित्र भी बसा हुआ था. उनके मुताबिक जब वो राम जी की भूमिका निभाते थे तब से ही उन्हें दशरथ जी का किरदार भी समझ आता था.

'रामायण' ने 5 दिन में कमाए 600 करोड़

दो पार्ट में बन रही रामायण का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुआ. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने सोमवार, 9 नवंबर तक अपने पांच दिनों में दुनियाभर में 663.90 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. सोमवार को फिल्म की भारत में नेट कमाई 107.50 करोड़ रुपये रही. बता दें कि फिल्म के दोनों पार्ट पर मेकर्स ने 4 हजार करोड़ खर्च किए हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आशुतोष राणा का असली नाम जानते हैं? साढ़े 3 साल की उम्र में खुद चुना था अपना नाम
आशुतोष राणा का असली नाम जानते हैं? साढ़े 3 साल की उम्र में खुद चुना था अपना नाम
बॉलीवुड
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, बंपर हुई कमाई, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 6 Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
इंडिया
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ट्रेंडिंग
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget