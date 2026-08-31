अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी सलाह, एक्टर संग शादी करने पर कही थी ये बात

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने मारिया गोरेटी से शादी की है. वहीं हाल ही में एक्टर ने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने का कि शादी से पहले जया बच्चन ने मारिया को एक एक्टर से शादी करने को लेकर पहले ही वॉर्न कर दिया था.

अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी चेतावनी

बता दें, जया बच्चन खुद एक मशहूर एक्ट्रेस हैं और उनकी शादी अमिताभ बच्चन से हुई है। दोनों की शादी को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में जया अच्छी तरह समझती हैं कि एक एक्टर के साथ जिंदगी बिताने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बात को ध्यान से रखते हुए उन्होंने मारिया को सलाह दी थी.

अरशद वारसी ने हाल ही में फिल्मीज्ञान से बातचीत में बताया कि जया ने मारिया को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक एडवाइस दी थी. उन्होंने कहा, 'जया जी बहुत समझदार महिला हैं. उन्होंने मारिया से कहा था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी एक्टर से शादी करना. मैं यह नहीं कहूंगा कि एक्टर्स की फितरत ऐसी होती है, लेकिन आपको अक्सर ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जहां आप दिलचस्प लोगों के बीच होते हैं.'

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अरशद ने कहा, 'जया जी ने कहा था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी एक्टर से शादी करना. उन्होंने हमसे पूछा था, 'क्या आप इसके लिए तैयार हैं?' क्योंकि एक्टर का काम आपको ऐसी चीजें करने पर मजबूर करता है, जो आम कपल्स की जिंदगी में नहीं होतीं. फिर भी आपको उन मुश्किलों को पार करके उस इंसान के साथ रहना होता है. इसलिए आपका प्यार भी आम लोगों के प्यार और लगाव से कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए.'

अरशद वारसी की शादी

बता दें, अरशद वारसी ने14 फरवरी साल 1999 को मारिया गोरेटी संग शादी की थी. अरशद वारसी के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी.

अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में अरशद वारसी फिल्म 'धमाल 4' और प्रीतम एंड पेड्रो में नजर आए थे. अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'जीवन भीमा योजना' को लेकर चर्चा में हैं, जो 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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