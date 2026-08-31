Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी सलाह, एक्टर संग शादी करने पर कही थी ये बात

अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी सलाह, एक्टर संग शादी करने पर कही थी ये बात

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर एक खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि शादी से पहले जया बच्चन ने उनकी पत्नी मारिया सलाह दी थी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने मारिया गोरेटी से शादी की है. वहीं हाल ही में एक्टर ने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने का कि शादी से पहले जया बच्चन ने मारिया को एक एक्टर से शादी करने को लेकर पहले ही वॉर्न कर दिया था. 

अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी चेतावनी
बता दें, जया बच्चन खुद एक मशहूर एक्ट्रेस हैं और उनकी शादी अमिताभ बच्चन से हुई है। दोनों की शादी को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में जया अच्छी तरह समझती हैं कि एक एक्टर के साथ जिंदगी बिताने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बात को ध्यान से रखते हुए उन्होंने मारिया को सलाह दी थी.

अरशद वारसी ने हाल ही में फिल्मीज्ञान से बातचीत में बताया कि जया ने मारिया को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक एडवाइस दी थी. उन्होंने कहा, 'जया जी बहुत समझदार महिला हैं. उन्होंने मारिया से कहा था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी एक्टर से शादी करना. मैं यह नहीं कहूंगा कि एक्टर्स की फितरत ऐसी होती है, लेकिन आपको अक्सर ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जहां आप दिलचस्प लोगों के बीच होते हैं.'

अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी सलाह, एक्टर संग शादी करने पर कही थी ये बात

ये भी पढ़ेंः सनी देओल संग फिर एक्शन फिल्म ला रहे राजकुमार संतोषी, 'घातक' का आएगा सीक्वल?

अरशद ने कहा, 'जया जी ने कहा था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी एक्टर से शादी करना. उन्होंने हमसे पूछा था, 'क्या आप इसके लिए तैयार हैं?' क्योंकि एक्टर का काम आपको ऐसी चीजें करने पर मजबूर करता है, जो आम कपल्स की जिंदगी में नहीं होतीं. फिर भी आपको उन मुश्किलों को पार करके उस इंसान के साथ रहना होता है. इसलिए आपका प्यार भी आम लोगों के प्यार और लगाव से कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए.'

अरशद वारसी की शादी
बता दें, अरशद वारसी ने14 फरवरी साल 1999 को मारिया गोरेटी संग शादी की थी. अरशद वारसी के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी.

अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में अरशद वारसी फिल्म 'धमाल 4' और प्रीतम एंड पेड्रो में नजर आए थे. अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'जीवन भीमा योजना' को लेकर चर्चा में हैं, जो 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढ़ेंः 'मेरी हत्या करवा देंगे',  तेजप्रताप यादव का सनसनीखेज दावा, कहा- हनीट्रैप में फंसाया

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Arshad Warsi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी सलाह, एक्टर संग शादी करने पर कही थी ये बात
अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी सलाह, एक्टर संग शादी करने पर कही थी ये बात
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
सितंबर के महीने में सिनेमाघरों में आएगा तूफान, रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 धांसू नई फिल्में
सितंबर में थिएटर में रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 फिल्में, नोट कर लें तारीख
बॉलीवुड
सनी देओल संग फिर एक्शन फिल्म ला रहे राजकुमार संतोषी, 'घातक' का आएगा सीक्वल?
सनी संग एक्शन फिल्म ला रहे राजकुमार संतोषी, 'घातक' का आएगा सीक्वल?
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ऑटो
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget