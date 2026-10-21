जॉली एलएलबी के चौथे पार्ट में नहीं दिखेंगे अक्षय कुमार? अरशद वारसी के साथ बनेगा प्रीक्वल

बॉलीवुड की फेमस कोर्टरूम कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘जॉली एलएलबी’ की चौथी किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है. इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक फिल्म का आधिकारिक टाइटल और रिलीज डेट की जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं खबरे हैं कि अक्षय कुमार चौथे पार्ट में नहीं होंगे.

जॉली एलएलबी का सीक्वल नहीं, प्रीक्वल हो रहा है शूट

दरअसल वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘जॉली एलएलबी’ के चौथे पार्ट को सीक्वल के बजाय एक प्रीक्वल के तौर पर बनाया जा रहा है और फिल्म प्री-प्रोडक्शन के आखिरी पड़ाव पर है. इस फिल्म में अरशद वारसी एक बार फिर एडवोकेट जगदीश त्यागी उर्फ जॉली के रूप में नजर आएंगे.

जॉली एलएलबी का पहला पार्ट 2013 में रिलीज हुआ था, जिसमें अरशद वारसी ने लीड रोल निभाया था. इस फ्रैंचाइजी के दूसरे पार्ट यानी जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके बाद 2025 में आई जॉली एलएलबी 3 में अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों ही फिल्म के जरूरी किरदार के रूप में नजर आए थे.

फिल्म के पहले पार्ट में अरशद वारसी थे और ये फिल्म एक प्रीक्वल है, यानी इसमें जॉली के किरदार के पहले के दौर की कहानी दिखाई जा सकती है. ऐसे में ये अटलकें लगाई जा रही हैं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार नहीं होंगे. हालांकि अक्षय कुमार फिल्म का हिस्सा होंगे या नहीं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

कौन-से पुराने कलाकार आएंगे नजर?

अरशद वारसी ने साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ में पहली बार जगदीश त्यागी का किरदार निभाया था. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक छोटे वकील की कहानी दिखाई गई थी, जो एक बड़े मामले में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है. फिल्म में कोर्टरूम ड्रामा के साथ कॉमेडी और सामाजिक मुद्दों को भी जगह मिली थी.

फ्रेंचाइजी में जज सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार निभाने वाले सौरभ शुक्ला की वापसी को लेकर भी लोग एक्साइटेड हैं. पहली फिल्म में अमृता राव, बोमन ईरानी, मोहन कपूर और संजय मिश्रा जैसे कलाकार भी नजर आए थे.

हालांकि, अरशद वारसी के अलावा दूसरे एक्टर्स की वापसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आई है. फिल्म के निर्देशक उमेश शुक्ला होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है, लेकिन मेकर्स ने अब तक रिलीज के लिए कोई तारीख तय नहीं की है.