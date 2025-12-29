बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने मारिया गोरेटी से शादी की है. वहीं अरशक ने हाल ही में मारिया संग अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि जब मारिया के कैथोलिक माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें कितनी झिझक हुई थी. अभिनेता ने बताया कि शुरुआत में घबराहट तो थी, लेकिन समय और समझ के साथ धीरे-धीरे सब कुछ बदल गयाय

अरशद से शादी को लेकर घबराए हुए थे मारिया के पेरेंट्स

लल्लनटॉप से ​​बात करते हुए अरशद ने कहा कि मारिया के पेरेंटस मेनली इस वजह से टेंशन थे क्योंकि यह एक इंटर रिलीजन शादी थी, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए नहीं सोची थी. अरशद ने कहा, “वे थोड़े घबराए हुए थे. कैथोलिक लड़की और मुस्लिम लड़का. दोनों बहुत शरीफ हैं. उनकी लाइफ में यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं है. वे थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मारिया किसी दूसरे कैथोलिक लड़के से शादी करेगी जो 9-5 की नौकरी करेगा, और इसने मुस्लिम लड़के को पकड़ लिया और वो भी जॉबलेस.”

मारिया के पेरेंट्स अरशद को दिल से मानते थे अच्छा इंसान

अरशद ने आगे बताया कि उस दौर में भी मारिया के माता-पिता को विश्वास था कि वह एक अच्छा इंसान है और उन्हें भरोसा था कि वह उनकी बेटी का ख्याल रखेगा. समय के साथ, उनका यह विश्वास फुल एक्सेप्टेंस में बदल गया. अरशद ने कहा, “दिल से वे जानते थे कि वह एक अच्छा इंसान है. उन्हें पूरा भरोसा था कि वह हमारी बेटी का ख्याल रखेगा. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं. अब वे बहुत खुश हैं और मेरे साथ रहते हैं. उनका आत्मसम्मान उन्हें अपने घर में रहने के लिए मजबूर करता है, लेकिन हमने कैसे भी जुगाड़ करके उन्हें यहां ले आए.”





कैसे शुरु हुई थी अरशद और मारिया की लव स्टोरी?

अभिनेता ने मारिया के साथ अपनी लव स्टोरी की शुरुआत के बारे में भी बताया. अरशद की पहली मुलाकात मारिया से जेवियर कॉलेज में हुई थी, जहां वे एक कंप्टीशन में जज की भूमिका निभाने गए थे. मारिया के साथ थिएटर में काम करने से उनकी दोस्ती गहरी हो गई. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, हालांकि अरशद ने स्वीकार किया कि इसमें समय और मेहनत लगी, क्योंकि मारिया ने कई बार मना करने के बाद आखिरकार हामी भरी.

बता दें कि अरशद और मारिया ने 1996 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं बेटा ज़ीक वारसी और बेटी ज़ेने वारसी.