हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआर्मी डे पर यामी गौतम का खास ट्रिब्यूट, ‘आर्टिकल 370’ की झलक के साथ लिखा-'आज और हर दिन जय हिंद'

आर्मी डे पर यामी गौतम का खास ट्रिब्यूट, ‘आर्टिकल 370’ की झलक के साथ लिखा-'आज और हर दिन जय हिंद'

Army Day Special: यामी गौतम ने भारतीय सेना को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर फिल्म ‘आर्टिकल 370’ की झलक शेयर की. उन्होंने पोस्ट में लिखा किआज और हर दिन जय हिंद. और सैनिकों के बलिदान को भी याद किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Jan 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है. ये दिन हमारे उन बहादुर सैनिकों को समर्पित होता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी हैं. दरअसल 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल कोडंडेरा एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के तौर पर पद संभाला था. इससे पहले ये जिम्मेदारी ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर के पास थी. इसी ऐतिहासिक मौके की याद में हर साल देशभर में सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सलाम किया जाता है.

यामी गौतम ने आर्मी डे पर दिया खास सम्मान
इस साल आर्मी डे के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने भी भारतीय सेना को खास अंदाज में सम्मान दिया. यामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के कुछ सीन भी दिखाए. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा की “हैप्पी आर्मी डे. आज और हर दिन. जय हिंद.” यामी का ये पोस्ट फैंस के बीच काफी पसंद किया गया.

‘आर्टिकल 370’ की कहानी और स्टारकास्ट
अगर फिल्म ‘आर्टिकल 370’ की बात करें तो इसके निर्देशक आदित्य सुहास जांभले हैं. फिल्म में यामी गौतम और प्रियामणि लीड रोल में नजर आई हैं. इनके अलावा स्कंद ठाकुर, अश्विनी कौल, वैभव तत्ववादी, अरुण गोविल और किरण कर्माकर भी अहम किरदारों में दिखाई दिए. ये फिल्म साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की घटना पर आधारित है और उसी से जुड़ी कहानी दिखाती है.

कोर्टरूम ड्रामा ‘हक’ की सफलता
यामी गौतम इन दिनों अपनी हालिया रिलीज कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘हक’ की सफलता को एंजॉय कर रही हैं. इस फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है. फिल्म में यामी के साथ इमरान हाशमी और शीबा चड्ढा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. ‘हक’ की कहानी शाह बानो केस पर आधारित है और इसे पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ से भी प्रेरणा मिली है.

फिल्म को मिली तारीफ और ओटीटी रिलीज
‘हक’ में यामी के अभिनय की जमकर तारीफ हुई. फराह खान, आलिया भट्ट, सामंथा और करण जौहर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने उनके काम को सराहा है. ये फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी और अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Article 370 Yami Gautam Army Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
BMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Polls 2026 News Update : BMC चुनाव के बीच Sanjay Raut का बड़ा बयान । Fadnavis
Green Power, Green Profits! Budget 2026 में EV और Renewable Sector का धमका | Paisa Live
Maharashtra BMC Polls 2026 News Update : वोटर्स ने लगाया EVM मशीन बंद होने का आरोप । Fadnavis
Budget 2026 में बड़ा धमाका | Stand-Up India II से मिलेगा ₹2 करोड़ तक Loan | Paisa Live
Trump के फैसलों से हिली Reliance | ₹1.4 लाख करोड़ की गिरावट या निवेश का मौका? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
BMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
जनरल नॉलेज
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
शिक्षा
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
हेल्थ
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget