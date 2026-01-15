भारत में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है. ये दिन हमारे उन बहादुर सैनिकों को समर्पित होता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी हैं. दरअसल 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल कोडंडेरा एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के तौर पर पद संभाला था. इससे पहले ये जिम्मेदारी ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर के पास थी. इसी ऐतिहासिक मौके की याद में हर साल देशभर में सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सलाम किया जाता है.

यामी गौतम ने आर्मी डे पर दिया खास सम्मान

इस साल आर्मी डे के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने भी भारतीय सेना को खास अंदाज में सम्मान दिया. यामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के कुछ सीन भी दिखाए. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा की “हैप्पी आर्मी डे. आज और हर दिन. जय हिंद.” यामी का ये पोस्ट फैंस के बीच काफी पसंद किया गया.

Happy Army Day 🙏🏻

Today & everyday 🙏🏻

Jai Hind 🫡 https://t.co/Bdm5KcSdLR — Yami Gautam Dhar (@yamigautam) January 15, 2026

‘आर्टिकल 370’ की कहानी और स्टारकास्ट

अगर फिल्म ‘आर्टिकल 370’ की बात करें तो इसके निर्देशक आदित्य सुहास जांभले हैं. फिल्म में यामी गौतम और प्रियामणि लीड रोल में नजर आई हैं. इनके अलावा स्कंद ठाकुर, अश्विनी कौल, वैभव तत्ववादी, अरुण गोविल और किरण कर्माकर भी अहम किरदारों में दिखाई दिए. ये फिल्म साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की घटना पर आधारित है और उसी से जुड़ी कहानी दिखाती है.

कोर्टरूम ड्रामा ‘हक’ की सफलता

यामी गौतम इन दिनों अपनी हालिया रिलीज कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘हक’ की सफलता को एंजॉय कर रही हैं. इस फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है. फिल्म में यामी के साथ इमरान हाशमी और शीबा चड्ढा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. ‘हक’ की कहानी शाह बानो केस पर आधारित है और इसे पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ से भी प्रेरणा मिली है.

फिल्म को मिली तारीफ और ओटीटी रिलीज

‘हक’ में यामी के अभिनय की जमकर तारीफ हुई. फराह खान, आलिया भट्ट, सामंथा और करण जौहर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने उनके काम को सराहा है. ये फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी और अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.