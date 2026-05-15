अर्जुन रामपाल बनेंगे खूंखार विलेन, इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ, फिल्म के लिए वसूल रहे इतनी फीस

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पिछली बार फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आए थे, जिसमें वो जबरदस्त एक्शन करते दिखे. फिल्म में उन्होंने मेजर इक़बाल का किरदार निभाया और दर्शकों का दिल जीत लिया. अब अर्जुन रामपाल ने बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर अनिल शर्मा संग हाथ मिलाया है. इस फिल्म के लिए वो करोड़ों चार्ज कर रहे हैं.

'अर्जुन नागा' में अर्जुन रामपाल की एंट्री

अनिल शर्मा एक एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम 'अर्जुन नागा' है. इस फिल्म के हीरो उत्कर्ष शर्मा हैं. अब फिल्म में अर्जुन रामपाल की एंट्री हो गई है. दरअसल, मेकर्स पिछले कुछ समय से विलेन के रोल के लिए एक दमदार एक्टर की तलाश में थे. कुछ नामों पर चर्चा भी हुई, जिसके बाद अर्जुन रामपाल को विलेन के रोल के लिए फाइनल किया गया.

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अर्जुन रामपाल को मिल रहे 6 करोड़ रुपये

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनिल शर्मा और उनकी टीम ने अर्जुन के लिए एक बहुत ही मास-अपीलिंग रोल तैयार किया है. ये एक्टर के फिल्मोग्राफी में एक इंटरेस्टिंग रोल होगा. अर्जुन रामपाल ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्टर इस फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपये वसूल रहे हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

अर्जुन रामपाल ने बढ़ाई अपनी फीस

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 'धुरंधर 2' के लिए अर्जुन रामपाल को 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. अब उन्होंने अपनी फीस में जबरदस्त इजाफा किया है. बता दें कि 'अर्जुन नागा' एक एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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'ओ साथी रे' में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल

अर्जुन रामपाल के पास वेब सीरीज 'ओ साथी रे' भी है, जिसे इम्तियाज अली बना रहे हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.