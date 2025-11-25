हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड14 फ्लॉप फिल्मों के बाद जीता था नेशनल अवॉर्ड, झेला फाइनेंशियल स्ट्रगल, ऐसी रही अर्जुन रामपाल की जर्नी

14 फ्लॉप फिल्मों के बाद जीता था नेशनल अवॉर्ड, झेला फाइनेंशियल स्ट्रगल, ऐसी रही अर्जुन रामपाल की जर्नी

Arjun Rampal: आज हम अर्जुन रामपाल की जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और बॉक्स ऑफिस पर कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद विलेन बन राष्ट्रीय पुरस्कार जीता.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 02:22 PM (IST)
एक्टर अर्जुन रामपाल 24 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल देखा है. एक्टर आज भले ही जाना पहचाना नाम हैं लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुईं. एक्टर अपनी करियर जर्नी के शुरुआती फेज से खुश भी नहीं थे. वहीं आज एक्टर अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं, इसी मौके पर आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में. 

अर्जुन रामपाल का एक्टिंग करियर
अर्जुन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2001 की फिल्म 'प्यार इश्क और मोहब्बत' से की थी, जिसमें उन्होंने सुनील शेट्टी, आफताब शिवदासानी और कीर्ति रेड्डी के साथ काम किया था. एक पार्टी में जब उनकी मुलाकात डिजाइनर रोहित बल से हुई तो उन्होंने एक्टर को मॉडलिंग करने की सलाह दी और मौका भी दिया. रामपाल की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन 2002 में उन्हें अपनी फिल्म 'आंखें' से करियर में एक अलग मुकाम मिला जो सुपरहिट रही. अपने 24 साल के करियर में रामपाल ने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. हालांकि, एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगातार 14 फ्लॉप फिल्में दी. 

 
 
 
 
 
झेला था फाइनेंशियल स्ट्रगल
अर्जुन ने एक बार बताया था कि उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें किराया चुकाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. उस दौरान, उनके मकान मालिक ने उनके लिए वरदान साबित हुए. उन्होंने बताया कि कैसे वे अंधेरी के सेवन बंगलो में रहते थे और हर महीने, उनके मकान मालिक सरदार जी, पहले दिन आते थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला की रामपाल के पास किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं तो उन्होंने कहा, 'कोई बात नहीं, आप मुझे आराम से पैसे चुका देना.'

'रॉक ऑन' के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड
अर्जुन रामपाल को फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, जब तक कि शाहरुख खान की 'डॉन' उन्हें नहीं मिल गई. 2006 में 'डॉन' मिलने के बाद से अर्जुन रामपाल की किस्मत ने बदलना शुरू कर दिया.  इसमें उनके ऑपोजिट शाहरुख खान थे और यह फिल्म हिट रही और फिर शाहरुख के साथ उन्हें अगले ही साल 'ओम शांति ओम' में विलेन का रोल मिला, यह भी हिट रही. हालांकि, अर्जुन रामपाल के करियर में साल 2008 में तब टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्हें 'रॉक ऑन' मिली. इसमें उनका सपोर्टिंग रोल था और इसके लिए उन्होंने नेशनल अवॉर्ड जीता था. 

Published at : 25 Nov 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Arjun Rampal Rock On Pyaar Ishq Aur Mohabbat
PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
