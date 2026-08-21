फैन की इस हरकत पर भड़के अर्जुन कपूर, बोले- वीडियो क्यों बना रहा है?

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं. वो अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं. अब अर्जुन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनका गुस्सा और तीखा रिएक्शन है. दरअसल, अर्जुन ने हाल ही में अपने एक फैन को जमकर फटकार लगाई है.

अर्जुन कपूर का वीडियो वायरल

अर्जुन कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक फैन बिना बताए उन्हें रिकॉर्ड करता नजर आ रहा है. फैन को वीडियो बनाते देख अर्जुन नाराज हो गए और उन्होंने उससे वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय सिर्फ फोटो लेने के लिए कहा.

कार में बैठे थे अर्जुन कपूर

वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन कपूर अपनी कार में बैठे नजर आ रहे हैं. उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट के साथ ब्लू जैकेट पहनी हुई है और काफी कैजुअल लुक में दिख रहे हैं. इसी दौरान एक फैन उनकी कार के पास पहुंचता है और अर्जुन से फोटो लेने की रिक्वेस्ट करता है. एक्टर भी उसकी बात मान लेते हैं और फोटो के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन तभी अर्जुन की नजर इस बात पर पड़ती है कि फैन फोटो लेने के साथ-साथ उनका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है.

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वीडियो बनाते देख अर्जुन ने जताई नाराजगी

फैन को वीडियो बनाते हुए देखने के बाद अर्जुन कपूर ने कार की खिड़की ऊपर कर ली. इस दौरान उन्होंने फैन से कहा, 'वीडियो क्यों बना रहा है? फोटो ले ना.' अर्जुन का ये रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में अर्जुन कपूर

अर्जुन कपूर पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. इन दिनों उनका नाम एक्ट्रेस साहिबा बाली के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों के बीच डेटिंग की खबरें तब सामने आईं, जब उन्हें 19 जुलाई को लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान साथ देखा गया था. बता दें कि अर्जुन कपूर इससे पहले मलाइका अरोड़ा के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे. दोनों ने 2018 में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. कई साल साथ रहने के बाद 2024 में दोनों अलग हो गए.

'मेरे हसबैंड की बीवी' में दिखे थे अर्जुन कपूर

वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्जुन कपूर आखिरी बार फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके साथ भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह भी थीं. हालांकि, ये बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिलहाल, अर्जुन के अगले प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं हुआ है.

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