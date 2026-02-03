'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने हाल ही में अपने जीवन के सबसे भावुक भरे पलों को शेयर किया. मंगलवार को उन्होंने अपनी मां मोना कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर दिल छू लेने वाला पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इस पोस्ट में अर्जुन ने बताया कि हाल के दिनों में जिंदगी उनके लिए थोड़ी कठिन रही है, लेकिन उनकी मां की सिखाई हुई सीखें उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती हैं.

मां को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर

बता दें, अर्जुन कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करते रहते हैं. इस बीच उन्होंने अपनी मां की एक तस्वीर शेयर की और साथ ही एक लंबा कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो मां, आज आपके जन्मदिन पर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है. जिंदगी बहुत बेरहम हो गई है, लेकिन मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं.'

उन्होंने कहा, 'यह सब मैंने आपसे सीखा है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना साहस, गरिमा और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए. चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा उनसे निपटने को तैयार रहना चाहिए.' अर्जुन ने कैप्शन में आगे लिखा, 'क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलों का सामना साहस के साथ करें, और हर हाल में सम्मान बनाए रखें… हम साथ में इसे पार करेंगे, आप और मैं. आपका प्यार करने वाला बेटा अर्जुन.'

बता दें, अर्जुन की मां, मोना शौरी कपूर, का निधन 2012 में हुआ था. उनकी डेथ 48 साल की उम्र में कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों के चलते मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हुई थी. बोनी कपूर से उनके दो बच्चे हैं. बेटा अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला कपूर.

यूजर्स ने किए कमेंट्स

अर्जुन कपूर के इस पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स किए. यूजर्स ने कमेंट्स पर इमोशनल स्माइली, हार्ट इमोजी और प्यार भरे संदेश शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, 'अर्जुन, आपकी मां यकीनन आप पर बहुत गर्व करती होंगी. 'दूसरे यूजर ने लिखा, 'मां के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन आपके पोस्ट से लगा है कि उनकी शिक्षा और प्यार हमेशा हमारे साथ रहते हैं. 'एक और यूजर ने लिखा, 'आपने मां से जो सीख ली, वह हम सभी को इंस्पायर करती है.'