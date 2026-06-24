Video: बालकनी से मुंबई की बारिश का मजा लेते दिखे अर्जुन बिजलानी, सोनू सूद ने भीगकर याद किया बचपन
बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स मुंबई में मानसून की पहली बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं. अर्जुन बिजलानी और सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है. जहां रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है. वहीं, बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं. जहां एक तरफ अर्जुन बिजलानी अपनी बालकनी से बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए तो वहीं सोनू सूद बारिश में भीगते हुए अपने बचपन की यादों में खो गए.
अर्जुन बिजलानी ने शेयर किया वीडियो
टीवी के जाने-माने एक्टर अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बालकनी से मुंबई में मानसून की पहली बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'भाई फाइनली... देखो में मुंबई आया, साथ में क्या लेकर आया. अच्छी चीजें थोड़ा समय लेती हैं.' इस वीडियो में अर्जुन बिजलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं.
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बारिश में भीगते दिखे सोनू सूद
वहीं, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद ने बारिश में भीगते हुए बचपन की यादें ताजा की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मुंबई की सड़कों पर भीगते हुए बारिश एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'आज मुंबई की पहली बारिशा शुरू हुई है. बहुत सुंदर लग रहा है. हम बचपन में अक्सर बारिश में भीगते थे. बाहर निकलते से पहले सोचते नहीं थे और खूब मस्ती करते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब सोचते हैं अब क्यों निकलना है बाहर.'
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मुंबई में रहने का फायदा क्या है?
उन्होंने आगे कहा, 'अपने बचपन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है. मुंबई की बारिश में अगर आप बाहर नहीं निकले तो मुंबई में रहने का फायदा क्या है. अगर अपना बचपन जीना है तो बारिश में बाहर निकलो और एंजॉय करो. रात के 12 बजे हैं और मैं बारिश के मजे ले रहा हूं.' उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'बारिश लौट आई है और साथ ही यादें भी.' इस दौरान सौनू सीद ने अपने फैंस से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की. ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
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