पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 2027 में भारत के 9 शहरों में बड़े कॉन्सर्ट करने का ऐलान किया है. अरिजीत सिंह का ये इंडिया टूर जनवरी 2027 से शुरू होगा और मई 2027 तक चलेगा. इस दौरान वो अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, इंदौर और हैदराबाद में परफॉर्म करेंगे.

अरिजीत सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने 'इंडिया टूर' का ऐलान किया. उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'इंडिया, अरिजीत सिंह टूर पर आ रहे हैं. उनकी आवाज वाले गाने जो प्यार की कहानियों, दिल टूटने के पलों, देर रात की ड्राइव और बाकी हर पल में हमारे साथ रहे हैं. आपने उनके गाने हजारों बार सुने होंगे. अब, उन्हें लाइव सुनेंगे.'

10 अक्टूबर से शुरू होगी टिकटों की बिक्री

अरिजीत सिंह के इंडिया टूर 2027 के टिकटों की बिक्री जल्द शुरू होने वाली है. कोटक सॉलिटेयर वीजा क्रेडिट कार्ड वालों के लिए टिकटों की बिक्री 10 अक्टूबर से शुरू होगी. इसके बाद सभी कोटक वीजा क्रेडिट कार्ड वाले 11 अक्टूबर से टिकट खरीद सकेंगे. वहीं, बाकी लोगों के लिए टिकट 13 अक्टूबर से मिलेंगे. इस टूर को टीम इनोवेशन लेकर आ रही है और कोटक सॉलिटेयर इसे पेश कर रहा है. टिकटों के लिए 'नोटिफाई मी' भी लाइव हो गया है.

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20 साल के सफर पर क्या बोले अरिजीत सिंह

अपने म्यूजिक सफर के 20 साल पूरे होने पर अरिजीत सिंह ने खुशी जाहिर की. न्यूज 18 के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'म्यूजिक के 20 साल मेरे लिए बहुत आभार से भरा सफर रहा है. इस सफर की सबसे खास बात हमेशा लोग रहे हैं. मेरे सुनने वालों ने इन गानों को अपनी जिंदगी दी है. मैं पूरे भारत में घूमने और स्टेज पर लाइव इस प्यार को महसूस करने के लिए काफी उत्साहित हूं. बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारे लोगों से मिलना है. मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता.'

9 शहरों में होगा अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट

अरिजीत सिंह का ये टूर सिर्फ एक आम म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं होगा. इसे ग्रैंड लेवल पर तैयार किया जा रहा है. शो में 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो, बड़े एलईडी स्क्रीन, लेजर लाइट्स और आतिशबाजी जैसे खास इंतजाम देखने को मिलेंगे. यानी फैंस को अरिजीत के गानों के साथ एक खास लाइव एक्सपीरियंस भी मिलेगा.