ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरिजीत सिंह ने किया इंडिया टूर का ऐलान, 2027 में इन 9 शहरों में मचाएंगे धूम

अरिजीत सिंह ने किया इंडिया टूर का ऐलान, 2027 में इन 9 शहरों में मचाएंगे धूम

अरिजीत सिंह के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. सिंगर म्यूजिक में अपने 20 साल पूरे होने का जश्न भारत के 9 शहरों में लाइव कॉन्सर्ट के साथ मनाने वाले हैं. उनका इंडिया टूर 2027 में जनवरी से शुरू होगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 2027 में भारत के 9 शहरों में बड़े कॉन्सर्ट करने का ऐलान किया है. अरिजीत सिंह का ये इंडिया टूर जनवरी 2027 से शुरू होगा और मई 2027 तक चलेगा. इस दौरान वो अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, इंदौर और हैदराबाद में परफॉर्म करेंगे.

अरिजीत सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने 'इंडिया टूर' का ऐलान किया. उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'इंडिया, अरिजीत सिंह टूर पर आ रहे हैं. उनकी आवाज वाले गाने जो प्यार की कहानियों, दिल टूटने के पलों, देर रात की ड्राइव और बाकी हर पल में हमारे साथ रहे हैं. आपने उनके गाने हजारों बार सुने होंगे. अब, उन्हें लाइव सुनेंगे.'

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने मंडे टेस्ट में किया टॉप, बस 3 करोड़ और कमाते ही बना देगी साल का इतना बड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने मंडे टेस्ट में किया टॉप, बस 3 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड से हुआ संजय मिश्रा का मोहभंग, ढाबे में 150 रु में किया काम, पिता की मौत से बुरी तरह टूटे
जब बॉलीवुड से हुआ संजय मिश्रा का मोहभंग, ढाबे में 150 रु में किया काम
बॉलीवुड
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई

10 अक्टूबर से शुरू होगी टिकटों की बिक्री

अरिजीत सिंह के इंडिया टूर 2027 के टिकटों की बिक्री जल्द शुरू होने वाली है. कोटक सॉलिटेयर वीजा क्रेडिट कार्ड वालों के लिए टिकटों की बिक्री 10 अक्टूबर से शुरू होगी. इसके बाद सभी कोटक वीजा क्रेडिट कार्ड वाले 11 अक्टूबर से टिकट खरीद सकेंगे. वहीं, बाकी लोगों के लिए टिकट 13 अक्टूबर से मिलेंगे. इस टूर को टीम इनोवेशन लेकर आ रही है और कोटक सॉलिटेयर इसे पेश कर रहा है. टिकटों के लिए 'नोटिफाई मी' भी लाइव हो गया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Team Innovation (@team.innovation)

20 साल के सफर पर क्या बोले अरिजीत सिंह

अपने म्यूजिक सफर के 20 साल पूरे होने पर अरिजीत सिंह ने खुशी जाहिर की. न्यूज 18 के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'म्यूजिक के 20 साल मेरे लिए बहुत आभार से भरा सफर रहा है. इस सफर की सबसे खास बात हमेशा लोग रहे हैं. मेरे सुनने वालों ने इन गानों को अपनी जिंदगी दी है. मैं पूरे भारत में घूमने और स्टेज पर लाइव इस प्यार को महसूस करने के लिए काफी उत्साहित हूं. बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारे लोगों से मिलना है. मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता.'

9 शहरों में होगा अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट

अरिजीत सिंह का ये टूर सिर्फ एक आम म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं होगा. इसे ग्रैंड लेवल पर तैयार किया जा रहा है. शो में 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो, बड़े एलईडी स्क्रीन, लेजर लाइट्स और आतिशबाजी जैसे खास इंतजाम देखने को मिलेंगे. यानी फैंस को अरिजीत के गानों के साथ एक खास लाइव एक्सपीरियंस भी मिलेगा. 

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Arijit Singh Arijit Singh India Tour 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने मंडे टेस्ट में किया टॉप, बस 3 करोड़ और कमाते ही बना देगी साल का इतना बड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने मंडे टेस्ट में किया टॉप, बस 3 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड से हुआ संजय मिश्रा का मोहभंग, ढाबे में 150 रु में किया काम, पिता की मौत से बुरी तरह टूटे
जब बॉलीवुड से हुआ संजय मिश्रा का मोहभंग, ढाबे में 150 रु में किया काम
बॉलीवुड
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
क्रिकेट
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
बिहार
बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में महाफूट! 7 सीटों पर RJD-कांग्रेस समेत तीन सहयोगी आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में महाफूट! 7 सीटों पर RJD-कांग्रेस समेत तीन सहयोगी आमने-सामने
विश्व
फ्लाईदुबई हमले के लिए क्या ईरान जिम्मेदार? ट्रंप बोले- 'हां, मुझे...'
फ्लाईदुबई हमले के लिए क्या ईरान जिम्मेदार? ट्रंप बोले- 'हां, मुझे...'
ट्रेंडिंग
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget