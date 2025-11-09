बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और उनकी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान का आज बर्थडे है. अरहान आज 23 साल के हो गए हैं और इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. पहले उन्हें उनकी मां मलाइका ने स्पेशल पोस्ट के साथ बर्थडे विश किया था. अब अरहान की सौतेली मां शूरा खान ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है.

अरबाज खान की सेकेंड वाइफ शूरा खान ने अरहान खान के लिए इंस्टाग्राम पर प्यारा-सा पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने अरहान के कुछ वीडियो और फोटोज ऐड किए हैं. पहले वीडियो में अरहान गिटार बजाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में उन्हें गाने 'तौबा-तौबा' का हूक स्टेप करते हुए देखा जा सकता है. तीसरे वीडियो में अरहान अपने पिता अरबाज के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

अरहान से वीडियो कॉल पर बात करती दिखीं शूरा

एक और वीडियो में अरहान किचन में कुकिंग करते नजर आ रहे है. अगली वीडियो में उन्हें पिता अरबाज के साथ मजेदार अंदाज में नमस्ते करते देखा जा सकता है. शूरा खान ने अरहान की एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वो सोफे पर बैठे अरबाज की गोद में लेटे दिख रहे हैं. आखिरी तस्वीर में शूरा अरहान से वीडियो कॉल पर बात करती दिखाई दे रही हैं.

'हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर'

शूरा खान ने पोस्ट के कैप्शन में अपनी और अरबाज खान की बेटी सिपारा खान की तरफ से अरहान खान को बर्थडे विश किया है. उन्होंने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर. हैशटैग सबसे बेस्ट इंसान.' बता दें कि शूरा खान और अरबाज खान ने 5 अक्टूबर 2025 को अपनी बेटी का दुनिया में वेलकम किया था.

अरबाज खान ने भी बेटे अरहान को किया विश

अरबाज खान ने भी अरहान खान के लिए पोस्ट शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करते हुए अरबाज ने लिखा- 'जन्मदिन मुबारक हो मेरे अरहान. तुम्हें जिंदगी में हमेशा सबकुछ बहुत अच्छा मिले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं.'