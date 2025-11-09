हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरहान खान के बर्थडे पर सौतेली मां शूरा खान ने लुटाया प्यार, बहन सिपारा की तरफ से कहा- 'जन्मदिन मुबारक बड़े भाई...'

अरहान खान के बर्थडे पर सौतेली मां शूरा खान ने लुटाया प्यार, बहन सिपारा की तरफ से कहा- 'जन्मदिन मुबारक बड़े भाई...'

Shura Khan Wishes Arhaan Khan: अरहान खान के बर्थडे पर उनकी सौतेली मां शूरा खान ने भी उन्हें बधाई दी है. शूरा ने अपनी बेटी सिपारा की तरफ से अरहान के लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 09 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और उनकी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान का आज बर्थडे है. अरहान आज 23 साल के हो गए हैं और इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. पहले उन्हें उनकी मां मलाइका ने स्पेशल पोस्ट के साथ बर्थडे विश किया था. अब अरहान की सौतेली मां शूरा खान ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है.

अरबाज खान की सेकेंड वाइफ शूरा खान ने अरहान खान के लिए इंस्टाग्राम पर प्यारा-सा पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने अरहान के कुछ वीडियो और फोटोज ऐड किए हैं. पहले वीडियो में अरहान गिटार बजाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में उन्हें गाने 'तौबा-तौबा' का हूक स्टेप करते हुए देखा जा सकता है. तीसरे वीडियो में अरहान अपने पिता अरबाज के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sshura Khan (@sshurakhan)


अरहान से वीडियो कॉल पर बात करती दिखीं शूरा
एक और वीडियो में अरहान किचन में कुकिंग करते नजर आ रहे है. अगली वीडियो में उन्हें पिता अरबाज के साथ मजेदार अंदाज में नमस्ते करते देखा जा सकता है. शूरा खान ने अरहान की एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वो सोफे पर बैठे अरबाज की गोद में लेटे दिख रहे हैं. आखिरी तस्वीर में शूरा अरहान से वीडियो कॉल पर बात करती दिखाई दे रही हैं. 

'हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर'
शूरा खान ने पोस्ट के कैप्शन में अपनी और अरबाज खान की बेटी सिपारा खान की तरफ से अरहान खान को बर्थडे विश किया है. उन्होंने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर. हैशटैग सबसे बेस्ट इंसान.' बता दें कि शूरा खान और अरबाज खान ने 5 अक्टूबर 2025 को अपनी बेटी का दुनिया में वेलकम किया था.

अरबाज खान ने भी बेटे अरहान को किया विश
अरबाज खान ने भी अरहान खान के लिए पोस्ट शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करते हुए अरबाज ने लिखा- 'जन्मदिन मुबारक हो मेरे अरहान. तुम्हें जिंदगी में हमेशा सबकुछ बहुत अच्छा मिले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 09 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Arbaaz Khan Arhaan Khan Shura Khan MALAIKA ARORA
