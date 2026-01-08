हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलंदन में अर्चना पूरन सिंह की फैमिली शॉपिंग, परमीत सेठी ने खरीदे 95 हजार के लुबोटिन शूज तो बेटे ने यूं किया रिएक्ट

लंदन में अर्चना पूरन सिंह की फैमिली शॉपिंग, परमीत सेठी ने खरीदे 95 हजार के लुबोटिन शूज तो बेटे ने यूं किया रिएक्ट

Archana Puran Singh Vlog: लंदन ट्रिप पर अर्चना पूरन सिंह का व्लॉग खूब वायरल हो रहा है. पति परमीत सेठी की 95 हजार की लुबोटिन शूज शॉपिंग और फैमिली की मस्ती फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में अपनी शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली अर्चना पूरन सिंह अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए भी फैंस का खूब मनोरंजन करती रहती हैं. इन दिनों अर्चना अपने परिवार के साथ लंदन में वक्त बिता रही हैं और इसी ट्रिप की झलक उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिखाई है.

शॉपिंग वाला वीडियो बना चर्चा का विषय
हाल ही में आए इस व्लॉग का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में अर्चना अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करती नजर आती हैं. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं उनके पति परमीत सेठी जिनकी शॉपिंग ने सभी को चौंका दिया है.

परमीत सेठी की लग्जरी शॉपिंग
व्लॉग में दिखाया गया कि परमीत सेठी ने लंदन में कई लग्जरी चीजें खरीदीं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 95 हजार रुपये की लुबोटिन शूज की जोड़ी की हुई.  जिसे देखकर परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं.

व्लॉग में दिखी फैमिली मस्ती
अर्चना ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए इस व्लॉग में फैन्स को फैमिली टाइम की झलक दिखाई है. व्लॉग की शुरुआत परिवार के शॉपिंग पर निकलने और मस्ती भरे पलों से होती है. कई हाई-एंड स्टोर्स घूमने के बाद पूरा परिवार होटल लौटता है जहां शॉपिंग हॉल दिखाया जाता है.

सबसे ज्यादा शॉपिंग किसने की?
होटल पहुंचने के बाद अर्चना और उनके बेटे आर्यमान तब हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि पूरे परिवार में सबसे ज्यादा शॉपिंग परमीत सेठी ने की है. परमीत सबसे पहले अपनी आइकॉनिक लुबोटिन शूज दिखाते हैं जिन्हें देखकर आर्यमान मजाक में कहता है कि वो इन्हें 'चुराने' की प्लानिंग कर रहा है इसके बाद परमीत बताते हैं कि उन्होंने कपड़ों की भी अच्छी-खासी खरीदारी की है.

आर्यमान का मजाक और अर्चना की हंसी
परमीत की शॉपिंग देखकर आर्यमान हंसते हुए कहते हैं, 'कम से कम अब तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे'.  ये सुनते ही अर्चना जोर-जोर से हंसने लगती हैं और परमीत को छेड़ना शुरू कर देती हैं. ये पूरा पल व्लॉग का सबसे मजेदार हिस्सा बन जाता है.

फैंस ने लुटाया प्यार
इस मजेदार फैमिली मोमेंट पर फैंस ने भी खूब रिएक्शन दिए. कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और तारीफों की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने परिवार की बॉन्डिंग को बेहद प्यारा और एंटरटेनिंग बताया वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि परमीत का महंगा टेस्ट व्लॉग को और भी मजेदार बना गया. कई लोगों को आर्यमान की नोकझोंक और ह्यूमर वीडियो की जान लगी.

वर्क फ्रंट पर भी छाई हैं अर्चना
वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्चना पूरन सिंह ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के जरिए लगातार लोगों का दिल जीत रही हैं. इसके अलावा वो कई पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं. अर्चना सोशल मीडिया और अपने व्लॉग्स के जरिए फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स देती रहती हैं. जिसे लोग काफी पसंद करते हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Parmeet Sethi Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट हिंसा, कितने किरदार, कितने गुनहगार? | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट इलाके में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर, Delhi पुलिस Nadvi को भेजगी समन
Greater Noida के Delta 1 में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई बीमार, प्रशासन पर लगा नजरअंदाजी का आरोप
Sansani:दिल्ली में 'पत्थरबाज' गुंडों का कोहराम! | Crime
Delhi Bulldozer Action: Delhi Police को Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Celebrities
'यह असहनीय वेदना...' अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget