‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में अपनी शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली अर्चना पूरन सिंह अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए भी फैंस का खूब मनोरंजन करती रहती हैं. इन दिनों अर्चना अपने परिवार के साथ लंदन में वक्त बिता रही हैं और इसी ट्रिप की झलक उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिखाई है.

शॉपिंग वाला वीडियो बना चर्चा का विषय

हाल ही में आए इस व्लॉग का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में अर्चना अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करती नजर आती हैं. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं उनके पति परमीत सेठी जिनकी शॉपिंग ने सभी को चौंका दिया है.

परमीत सेठी की लग्जरी शॉपिंग

व्लॉग में दिखाया गया कि परमीत सेठी ने लंदन में कई लग्जरी चीजें खरीदीं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 95 हजार रुपये की लुबोटिन शूज की जोड़ी की हुई. जिसे देखकर परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं.

व्लॉग में दिखी फैमिली मस्ती

अर्चना ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए इस व्लॉग में फैन्स को फैमिली टाइम की झलक दिखाई है. व्लॉग की शुरुआत परिवार के शॉपिंग पर निकलने और मस्ती भरे पलों से होती है. कई हाई-एंड स्टोर्स घूमने के बाद पूरा परिवार होटल लौटता है जहां शॉपिंग हॉल दिखाया जाता है.

सबसे ज्यादा शॉपिंग किसने की?

होटल पहुंचने के बाद अर्चना और उनके बेटे आर्यमान तब हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि पूरे परिवार में सबसे ज्यादा शॉपिंग परमीत सेठी ने की है. परमीत सबसे पहले अपनी आइकॉनिक लुबोटिन शूज दिखाते हैं जिन्हें देखकर आर्यमान मजाक में कहता है कि वो इन्हें 'चुराने' की प्लानिंग कर रहा है इसके बाद परमीत बताते हैं कि उन्होंने कपड़ों की भी अच्छी-खासी खरीदारी की है.

आर्यमान का मजाक और अर्चना की हंसी

परमीत की शॉपिंग देखकर आर्यमान हंसते हुए कहते हैं, 'कम से कम अब तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे'. ये सुनते ही अर्चना जोर-जोर से हंसने लगती हैं और परमीत को छेड़ना शुरू कर देती हैं. ये पूरा पल व्लॉग का सबसे मजेदार हिस्सा बन जाता है.

फैंस ने लुटाया प्यार

इस मजेदार फैमिली मोमेंट पर फैंस ने भी खूब रिएक्शन दिए. कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और तारीफों की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने परिवार की बॉन्डिंग को बेहद प्यारा और एंटरटेनिंग बताया वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि परमीत का महंगा टेस्ट व्लॉग को और भी मजेदार बना गया. कई लोगों को आर्यमान की नोकझोंक और ह्यूमर वीडियो की जान लगी.

वर्क फ्रंट पर भी छाई हैं अर्चना

वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्चना पूरन सिंह ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के जरिए लगातार लोगों का दिल जीत रही हैं. इसके अलावा वो कई पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं. अर्चना सोशल मीडिया और अपने व्लॉग्स के जरिए फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स देती रहती हैं. जिसे लोग काफी पसंद करते हैं.