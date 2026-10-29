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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान ने गर्लफ्रेंड संग की सगाई, इटली में किया प्रपोज

अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान ने गर्लफ्रेंड संग की सगाई, इटली में किया प्रपोज

अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने सगाई कर ली है. उन्होंने गर्लफ्रेंड समीक्षा को इटली में प्रपोज किया. उनके रोमांटिक प्रपोजल की तस्वीरें वायरल हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपनी लिवइन गर्लफ्रेंड समीक्षा संग सगाई कर ली है. आयुष्मान ने समीक्षा को इटली में प्रपोज किया. आयुष्मान और समक्षी वेकेशन के लिए इटली गए हुए थे. इस दौरान आयुष्मान ने समीक्षा को प्रपोज किया. वो घुटने पर बैठ समीक्षा को प्रपोज करते दिखे. फोटोज में समीक्षा अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आईं.

समीक्षा को व्हाइट शर्ट और शॉर्ट्स में देखा गया. उनके हाथ में फूल थे. वहीं आयुष्मान भी मैचिंग आउटफिट में दिखे. इसके अलावा फोटोज में आयुष्मान और समीक्षा एक-दूसरे को गले लगाते दिखे. दोनों एक-दूसरे को किस करते भी नजर आए.

समीक्षा ने लिखा ये कैप्शन

समीक्षा ने फोटोज के कैप्शन में लिखा- दुनिया की सभी जगहों में से और उन सभी जिंदगियों में से जो हम जी सकते थे, न जाने कैसे हम एक-दूसरे को मिल गए. हम हर बार एक-दूसरे को ही चूज करेंगे. एक साथ बिताने वाली हर जिंदगी के नाम.

 
 
 
 
 
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बता दें कि आयुष्मान और समीक्षा लिव इन में रहते हैं. वो अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के साथ ही घर में रहते हैं. समीक्षा योगा ट्रेनर हैं. वहीं आयुष्मान इंफ्लुएंसर हैं. आयुष्मान अब व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है. 

ये भी पढ़ें- 30 अक्टूबर पर नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये 4 फिल्में

आर्यमन भी करेंगे जल्द शादी

अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन ने भी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी को प्रपोज कर दिया है. आर्यमन ने अर्चना और परमीत के सामने ही योगिता को प्रपोज किया था. दोनों लिव इन में रहते हैं और जल्द सगाई करने वाले हैं. इसके बाद दोनों शादी करेंगे. हालांकि, अभी वो अपना घर बनवा रहे हैं. घर बनने के बाद दोनों उसी घर में सगाई करेंगे. आर्यमन भी यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाते हैं. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Oct 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh
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