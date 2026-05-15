अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी को मिला पहला एड शूट, रोहित शेट्टी के साथ करेंगे काम

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी को मिला पहला ब्रेक, बॉलीवुड के इस डायरेक्टर संग करेंगे काम

अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी को मिला पहला ब्रेक, बॉलीवुड के इस डायरेक्टर संग करेंगे काम

Archana Puran Singh Son Aayushmaan Sethi: अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान को पहला एड शूट मिल गया है. वो जाने-माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 May 2026 11:39 AM (IST)
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अर्चना पूरन सिंह इन दिनों खूब चर्चा में हैं. वो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में तो जज बनी नजर आती हैं. साथ ही एक्ट्रेस व्लॉग्स भी बनाती हैं, जिसमें उनकी पूरी फैमिली अपनी डेली लाइफ के बारे में अपडेट देती है. व्लॉग्स में अर्चना के साथ परमीत सेठी और दोनों बेटे आर्यमन, आयुष्मान भी दिखते हैं. अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन भी यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाते हैं. अब अर्चना के छोटे बेटे आयुष्मान को पहला एड शूट मिल गया है.

लगातार 18 घंटे किया काम
आर्यमन के लेटेस्ट व्लॉग में आयुष्मान ने खुलासा किया कि उन्हें पहले एड शूट मिल गया है और वो रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं. वीडियो में पूरे परिवार को आयुष्मान के पहले एड शूट मिलने का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है. आयुष्मान ने बताया कि उनका पहला शूट कैसा रहा और उन्होंने लगातार 18 घंटे काम करने का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'मैं लगातार 18 घंटे शूटिंग कर रहा था. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कर दिखाया. मैं इतना थक गया था और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने चार बार रात का खाना खाया.' जब उन्होंने सेट से जुड़े मजेदार किस्से सुनाए, तो सब हंस पड़े.

ये भी पढ़ें:- अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, फ्री ट्रायल के नाम पर कंपनी ने उड़ाए 87,000 रुपये

परिवार ने दी आयुष्मान को बधाई
जब आर्यमन ने आयुष्मान से रोहित शेट्टी के साथ उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'मैं जल्द ही रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाला हूं. मेरे साथ हुआ 80,000 रुपये का स्कैम खूब चर्चा मे रहा, जिसके बाद एक जागरूकता अभियान के लिए मुझसे संपर्क किया गया. मुंबई पुलिस का साइबर क्राइम विभाग एक जागरूकता अभियान चलाना चाहता है और इस अभियान के लिए जिन लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, उनमें से एक मैं भी हूं.' इसके बाद वो शूट के लिए तैयार हुए और फैमिली के सभी मेंबर्स ने उन्हें बधाई दी.

ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए आयुष्मान सेठी
बता दें कि कुछ दिन पहले अर्चना के बेटे आयुष्मान सेठी के साथ 87,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है. उनको एक कंपनी ने फ्री ट्रायल के नाम पर चूना लगाया, जिसका खुलासा उन्होंने खुद आर्यमन के व्लॉग में किया था.

ये भी पढ़ें:- घर आई बेटे की गर्लफ्रेंड, अर्चना पूरन सिंह ने बजाई तालियां, आयुष्मान ने गोद में उठाकर की एंट्री

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Published at : 15 May 2026 11:39 AM (IST)
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Archana Puran Singh Aayushmaan Sethi
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