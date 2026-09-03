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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह के बेटे को कहा गया था 'आतंकवादी', 'नल्ला' जोक विवाद पर भी किया रिएक्ट

अर्चना पूरन सिंह के बेटे को कहा गया था 'आतंकवादी', 'नल्ला' जोक विवाद पर भी किया रिएक्ट

अर्चना पूरन सिंह के बेटों को समय रैना ने 'नल्ला' कहा था. वहीं परमीत सेठी को बेरोजगार कहा था. इसे लेकर काफी ट्रोलिंग हुई. अब अर्चना ने इस पर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Sep 2026 05:17 PM (IST)
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एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह को समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में देखा गया था. इस शो में समय रैना ने अर्चना के बच्चों और पति पर जोक मारा था. समय ने अर्चना के बेटों आर्यमन और आयुष्मान को नल्ला और परमीत सेठी को बेरोजगार कहा था. इस जोक पर अर्चना हंसने लगी थीं. इस जोक पर अर्चना और समय को ट्रोल किया गया. कॉमेडियन सुनील पाल ने भी वीडियो रिएक्ट किया था और अर्चना से सवाल किया था. अब आर्यमन, अर्चना और परमीत ने इस पर रिएक्ट किया है. 

अर्चना पूरन सिंह ने किया रिएक्ट

अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन यूट्यूब पर व्लॉग वीडियोज बनाते हैं. यूट्यूब पर ही वीडियो बनाकर उन्होंने रिएक्ट किया. आर्यमन ने कहा, 'बहुत लोग हैं जिन्होंने हमें पब्लिकली सपोर्ट किया है. उन्हें थैंक्यू. हालांकि, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सही तो बोला है. आप लोग घर पर ही रहते हैं. हम जब व्लॉग करते हैं तो सच में हम घर पर ही होते हैं इसमें गलत नहीं है. मॉम भी जीने के लिए हंसती हैं. मैं कहना चाहता हूं समय ने जोक मारा था. वो दोस्त है. मम्मी उससे दिन में दो बार बात करती हैं. मैंने उसके घर का टूर भी किया. हम बात करते हैं. मैं उसके लिए गिफ्ट लाया. उसमें हमें बेइज्जत करने के लिए नहीं कहा था. हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता.'

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आर्यमन को कहा था आतंकवादी

आगे उन्होंने कहा, 'एक कहानी बताता हूं. जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं फुटबॉल खेलता था. हां मैं कुछ करता था इससे पहले. मैं 14 साल का था तो मम्मी के पैसे पर इंग्लैंड गया. अपने थोड़े ही कमाऊंगा. मैंने प्रोफेशनली खेला है. मैंने इंडिया के लिए खेला है. वहां पर बोल मुझे बुली करते थे. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है. हालांकि, मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता था. मुझे तो वहां आतंकवादी, पाकिस्तानी कहते थे. तो किसी के कहने से मैं वैसा तो हो नहीं जाऊंगा. मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो कोई क्या कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. उनकी नीयत मुझे हर्ट करना ही था. मैं आतंकवादी नहीं हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है.'

सुनील पाल पर भी रिएक्ट करते हुए अर्चना-परमीत ने कहा, 'हमारे कलीग क्यों बीच में आ रहे हैं. वो क्यों हमें डिफेंड कर रहे हैं. सुनील पाल ने बड़ा सा वीडियो बनाया. आपने भी तो इतनी गालियां खाकर उसके साथ एड किया था न. वो क्यों किया. कपिल भी मुझ पर जोक मारता है लेकिन उसका वो इंटेंशन नहीं होता है कि मेरी बेइज्जती करे.'

इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे आर्यमन

बता दें कि आर्यमन एक्ट्रेस योगिता बिहानी को डेट कर रहे हैं. दोनों लिवइन रिलेशनशिप में हैं. योगिता अर्चना पूरन सिंह के घर में ही रहती हैं. दोनों जल्द ही रोका करने वाले हैं. दोनों अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं. घर रेनोवेट होने के बाद दोनों पहले रोका करेंगे. फिर शादी. 

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 03 Sep 2026 05:17 PM (IST)
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Archana Puran Singh
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