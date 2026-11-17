एक्टर अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी पर्सनल लाइप को लेकर खबरों में हैं. आयुष्मान ने हाल ही में इटली वेकेशन में गर्लफ्रेंड समीक्षा को प्रपोज किया. समीक्षा और आयुष्मान कुछ से साथ में हैं. दोनों लिव इन में रहते हैं. अब दोनों ने सगाई कर ली है. समीक्षा और आयुष्मान में 6 साल का एज गैप है. समीक्षा आयुष्मान से 6 साल बड़ी हैं. अब आयुष्मान ने बताया कि उनके एज गैप को लेकर पेरेंट्स ने क्या रिएक्शन दिया.

यूट्यूब व्लॉग में उन्होंने एज गैप पर फैमिली के रिएक्शन को लेकर समीक्षा ने कहा, 'फैमिली बस थोड़ी सी चिंता में थी कि और सोच रही थी कि क्या हो कि आयुष्मान सीरियस न हो? हालांकि, हम लोगों को शुरू में ही ये समझ आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं है. तो हमें टेंशन नहीं थी. पेरेंट्स भी काफी खुश हैं. लेकिन आयुष्मान जब भी घर जाता है तो सभी बहुत खुश होते हैं.'

वहीं आयुष्मान ने कहा कि उनके पेरेंट्स अर्चना और परमीत में 7 साल का अंतर हैं. उनकी मां बड़ी हैं. तो उनके सामने ये एज गैप को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी.

बता दें कि समीक्षा शेट्टी योगा प्रोफेशनल हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं. वहीं आयुष्मान कंटेंट क्रिएटर हैं और एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे रहे हैं.

कब शादी करेंगे?

शादी को लेकर उन्होंने कहा, 'हमारे घर में शादी को लेकर काफी बातचीत हो रही है. हर दिन बात होती है. अभी हमारी कुंडलियां मिलाई जा रही हैं. हालांकि, अभी हमारी फैमिलीज मिली नहीं हैं. वो जल्द ही मिलेंगे. अभी तक डेट क्लियर नहीं है. लेकिन शादी साल-डेढ़ साल में होगी. हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे. वेडिंग प्लानिंग बहुत स्ट्रेसफुल होती है. शादियां बहुत महंगी होती हैं. अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है फिर भी हम स्ट्रेस हो गए हैं. हमें नहीं पता कैसे करेंगे लेकिन हम साथ में करेंगे.'