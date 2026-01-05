हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन को मंगेतर योगिता बिहानी ने दिया 2 लाख का गिटार, बर्थडे गिफ्ट देख बोले- सिर्फ पैसा सुनाई दे रहा

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन को मंगेतर योगिता बिहानी ने दिया 2 लाख का गिटार, बर्थडे गिफ्ट देख बोले- सिर्फ पैसा सुनाई दे रहा

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन ने फैमिली के साथ लंदन में बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस बर्थडे पर आर्यमन को मंगेतर योगिता बिहानी ने एक गिटार गिफ्ट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Jan 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड कपल अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी इन दिनों लंदन में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. यहां उन्होंने अपने बड़े बेटे आर्यमन सेठी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया. इस दौरान आर्यमन सेठी की मंगेतर योगिता बिहानी भी साथ थी. आर्यमन ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक महंगा सरप्राइज गिफ्ट भी मिला है.

आर्यमन सेठी का सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन
व्लॉग में आर्यमन सुबह जब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है. फिर जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फैमिली ने उनके बर्थडे के लिए पूरे घर को सजाया है. उन्हें बर्थडे कार्ड भी मिलता है. आर्यमन के लिए फैमिली ने ट्रेजर हंट प्लान किया था, जिसमें उन्हें फैमिली मेंबर्स के गिफ्ट ढूंढ़ने थे.

इसके बाद आर्यमन अपनी फैमिली के साथ डिज्नी स्टोर जाते हैं. वहां पर उनकी मंगेतर योगिता बिहानी इंतजार कर रही होती हैं. आर्यमन सरप्राइज के लिए थैंक्यू बोलते हैं. इसके बाद योगिता चुपचाप जाकर आर्यमन के लिए गिटार लेकर आती हैं. गिटार देखकर आर्यमन शॉक्ड रह जाते हैं. गिटार देखकर आर्यमन बहुत खुश और इमोशनल भी होते हैं. आर्यमन पूछते हैं कि तुम्हें कैसे इसके बारे में पता चला. तो योगिता कहती हैं कि आर्यमन के दोस्तों ने इसमें उनकी मदद की. इसके बाद आर्यमन गिटार बजाते हैं और योगिता इस स्पेशल मोमेंट को रिकॉर्ड करती हैं.

इसके बाद आर्यमन कहते हैं- ये कितना महंगा है. आप लोग इससे म्यूजिक सुन रहे हैं और मैं सिर्फ पैसा सुन रहा हूं. आर्यमन को OOO-15 M गिटार मिलता है गिफ्ट में. स्टोर की वेबसाइट के मुताबिक, इस गिटार की कीमत लगभग 2.12 लाख है.

बता दें कि योगिता और आर्यमन काफी समय से साथ में हैं. योगिता आर्यमन के साथ उनके ही घर में रहती हैं. दोनों कुछ समय में ऑफिशियली सगाई करने वाले हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Yogita Bihani Aaryamann Sethi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में होगा बड़ा फेरबदल! मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच पीएम मोदी से CM योगी की बैठक
यूपी में होगा बड़ा फेरबदल! मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच पीएम मोदी से CM योगी की बैठक
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

SC on Delhi Riot Case: उमर-शरजील को एक साल तक अब कोई बेल नहीं! | Umar Khalid | SC
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों को किन शर्तों पर मिली जमानत? | Umar Khalid | SC
Savings और FD से बेहतर | Adani Enterprises Bonds में कमाई का सुनहरा मौका | Paisa Live
Delhi Riot Case: उमर-शरजील के अलावा 5 आरोपियों को राहत | Umar Khalid | Supreme Court | Delhi Danga
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के आरोपी Umar Khalid और शरजील को बड़ा झटका | Umar Khalid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में होगा बड़ा फेरबदल! मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच पीएम मोदी से CM योगी की बैठक
यूपी में होगा बड़ा फेरबदल! मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच पीएम मोदी से CM योगी की बैठक
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
'ये रिश्ता' में मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
जनरल नॉलेज
बांग्लादेश में IPL का प्रसारण रोकने की तैयारी, क्या इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है BCCI?
बांग्लादेश में IPL का प्रसारण रोकने की तैयारी, क्या इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है BCCI?
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget