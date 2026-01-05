बॉलीवुड कपल अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी इन दिनों लंदन में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. यहां उन्होंने अपने बड़े बेटे आर्यमन सेठी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया. इस दौरान आर्यमन सेठी की मंगेतर योगिता बिहानी भी साथ थी. आर्यमन ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक महंगा सरप्राइज गिफ्ट भी मिला है.

आर्यमन सेठी का सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन

व्लॉग में आर्यमन सुबह जब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है. फिर जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फैमिली ने उनके बर्थडे के लिए पूरे घर को सजाया है. उन्हें बर्थडे कार्ड भी मिलता है. आर्यमन के लिए फैमिली ने ट्रेजर हंट प्लान किया था, जिसमें उन्हें फैमिली मेंबर्स के गिफ्ट ढूंढ़ने थे.

इसके बाद आर्यमन अपनी फैमिली के साथ डिज्नी स्टोर जाते हैं. वहां पर उनकी मंगेतर योगिता बिहानी इंतजार कर रही होती हैं. आर्यमन सरप्राइज के लिए थैंक्यू बोलते हैं. इसके बाद योगिता चुपचाप जाकर आर्यमन के लिए गिटार लेकर आती हैं. गिटार देखकर आर्यमन शॉक्ड रह जाते हैं. गिटार देखकर आर्यमन बहुत खुश और इमोशनल भी होते हैं. आर्यमन पूछते हैं कि तुम्हें कैसे इसके बारे में पता चला. तो योगिता कहती हैं कि आर्यमन के दोस्तों ने इसमें उनकी मदद की. इसके बाद आर्यमन गिटार बजाते हैं और योगिता इस स्पेशल मोमेंट को रिकॉर्ड करती हैं.

इसके बाद आर्यमन कहते हैं- ये कितना महंगा है. आप लोग इससे म्यूजिक सुन रहे हैं और मैं सिर्फ पैसा सुन रहा हूं. आर्यमन को OOO-15 M गिटार मिलता है गिफ्ट में. स्टोर की वेबसाइट के मुताबिक, इस गिटार की कीमत लगभग 2.12 लाख है.

बता दें कि योगिता और आर्यमन काफी समय से साथ में हैं. योगिता आर्यमन के साथ उनके ही घर में रहती हैं. दोनों कुछ समय में ऑफिशियली सगाई करने वाले हैं.