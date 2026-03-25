जब अर्चना पूरन सिंह को स्क्रीन पर एक्टर ने गले लगाने से कर दिया था इनकार, फिर ऐसे बनी बात

बात चाहे 'कुछ-कुछ होता है' की मिसेज ब्रिगेंजा हो या फिर कपिल शर्मा शो में जज के रूप में हंसने की, अर्चना पूरन सिंह इन दोनों ही किरदारों में हिट रही हैं. एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह आज भी पर्दे पर मनोरंजन करती रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19 साल की उम्र में कैमरा फेस करने वाली अर्चना पूरन सिंह को पहली फिल्म पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी?

26 मार्च को देहरादून में जन्मीं अर्चना पूरन सिंह आज टीवी का नाम-माना चेहरा हैं. भले ही एक्ट्रेस फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया और द कपिल शर्मा शो के जरिए फैंस के बीच छाई रहती हैं. टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अर्चना को नहीं पता था कि आगे जाकर वे जज बनकर कुर्सी पर बैठकर हंसने के लिए मोटे पैसे लेगीं, लेकिन उसका शुरुआती करियर संघर्ष से भरा था.

अर्चना पूरन सिंह का स्ट्रगल

फिल्मों में कदम रखने से पहले अर्चना टीवी पर कई सीरियल्स में काम कर चुकी थीं. उन्होंने 'मिस्टर या मिसेज' और करमचंद जैसे नाटकों में काम किया, और 'करमचंद' में अभिनेत्री का डबल रोल था. कहा जाता है कि उस वक्त अर्चना ही पहली एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर डबल रोल को आसानी से कर लिया था. हालांकि, वो तीन एपिसोड में दिखी थीं, जिसके बाद सीरियल बंद हो गया.

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साल 1987 में एक्ट्रेस को पहली फिल्म 'जलवा' ऑफर हुई, जिसके लिए उन्हें मुंबई की ही 30-35 मॉडल लड़कियों से भिड़ना पड़ा. अर्चना ने खुद खुलासा किया था कि जब स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया, वो घर से दूर थीं और एक फोन कॉल पर 100 रुपए की टैक्सी कर पहुंची थीं, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा था. फिर मुझसे कैमरे के सामने लाइनें बोलने के लिए कहा गया. मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर लगा कि 100 रुपए वसूल हो गए.

एक्टर ने कर दिया था गले लगा ने से इंकार

फिल्म जलवा की शूटिंग करना भी अर्चना के लिए आसान नहीं था. फिल्म के लीड एक्टर साइरस ब्रोचा ने अर्चना को सीन के दौरान गले लगाने से मना कर दिया था. बताया जाता है कि कम उम्र के साइरस ब्रोचा बहुत शर्मीले थे, लेकिन फिल्म में सीन को फिल्माना बहुत जरूरी था. ऐसे में नसीरुद्दीन शाह के समझाने पर अभिनेता ने अर्चना को गले लगाया. दरअसल, फिल्म के एक सीन में दुख भरा गाना बज रहा था, जिसमें दिखाया गया था कि पुलिस अर्चना के भाई को ले जा रही है. एक्टर को उन्हें गले लगाना था. वे हिचकिचा रहा थे, क्योंकि उस समय वे बहुत शर्मीले थे. ऐसे में नसीरुद्दीन ने सेट पर कहा कि आज गले नहीं लगाया तो 10 साल बाद तुम्हें इस बात का दुख होगा.