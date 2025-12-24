बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान और शूरा खान की आज वेडिंग एनिवर्सरी है. इस मौके पर शूरा ने अरबाज के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. शूरा ने सोशल मीडिया पर अरबाज के कई वीडियो शेयर किए हैं जिनमें वो अलग-अलग गानों पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक वीडियो ने फैंस का ध्यान खींच लिया है जिसे देखकर फैंस अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा का नाम ले रहे हैं.

वेडिंग एनिवर्सरी विश करते हुए शूरा खान ने इंस्टाग्राम पर अरबाज खान के कई डांस वीडियो शेयर किया. पहले वीडियो में एक्टर 'शहजादा' फिल्म के गाने 'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर डांस करते दिख रहे हैं. दूसरे वीडियोज में एक्टर आज की रात और आई नहीं जैसे गानों पर भी झूमते दिखे. लेकिन फैंस 'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' वाले वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा का नाम लेकर फैंस ने किया रिएक्ट

एक फैन ने लिखा- 'अरबाज रॉक मलाइका शॉक.' दूसरे फैन ने मलाइका अरोड़ा को टैग करते हुए कहा- 'वाकई में पहली वाली छोड़ दी मलाइका.' एक और शख्स ने कमेंट किया- 'बिल्कुल सही कहा अरबाज सर, आपने बहुत अच्छा किया पहले वाली छोड़कर.' इसके अलावा एक फैन ने लिखा- 'इतना सच भी नहीं बोलना था.'









शूरा ने कैप्शन में लिखा दिल छू लेना वाला मैसेज

शूरा खान ने इन वीडियोज के साथ कैप्शन में लिखा- जब मैं कहती हूं कि कभी बोरियत नहीं होती, तो मैं कोई बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रही होती हूं. दो साल. अनगिनत वीडियो. कभी ना खत्म होने वाली हंसी. तुम्हारे साथ जिंदगी मेरी सबसे पसंदीदा उथल-पुथल है. मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी जिंदगी के प्यार को सालगिरह मुबारक हो. वहीं अरबाज ने इस पोस्ट पर कमेंट करके रिप्लाई किया है. एक्टर ने लिखा- मैं अब मान गया हूं शूरा खान कि तुम मुझसे प्यार करती हो. हैप्पी एनिवर्सरी माय लव.