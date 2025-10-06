58 की उम्र में बेटी के पिता बने अरबाज खान, दोनों शादी से कुल कितने बच्चे हैं?

फिल्ममेकर और एक्टर अरबाज खान पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. उन्होंने दो शादियां की हैं. पहली शादी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के साथ हुई थी. लेकिन ये शादी चली नहीं तो उन्होंने मलाइका से तलाक ले लिया. दूसरी शादी उन्होंने शूरा खान के साथ की. शूरा खान मेकअप आर्टिस्ट हैं. अब शूरा खान और अरबाज खान के घर में खुशियां आई हैं.

अरबाज खान के कितने बच्चे हैं?

अरबाज खान एक बार फिर पिता बन गए हैं. 5 अक्टूबर को शूरा ने बेटी को जन्म दिया. खान फैमिली में सेलिब्रेशन का माहौल है. सलमान खान भी अपने भाई की खुशियों में शामिल होने के लिए मुंबई लौट रहे हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि अरबाज खान के कुल कितने बच्चे हैं. अरबाज खान को दो शादियों से दो बच्चे हैं. पहली शादी से एक बेटा और दूसरी शादी से एक बेटी.

अरबाज खान ने मलाइका के साथ 1998 में शादी की थी. ये शादी 2017 तक चली. मलाइका ने 2002 में बेटे को जन्म दिया. उनके बेटे का नाम अरहान खान है. अरबाज और मलाइका को एक बेटा ही है. दोनों ने मिलकर बेटे की परवरिश की. कई बार दोनों को एयरपोर्ट पर बेटे के साथ देखा भी गया है.

मॉडल को किया डेट

मलाइका से अलग होने के बाद अरबाज कई सालों तक मॉडल-एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी संग रिलेशनशिप में थे. लेकिन ये रिलेशन भी चला नहीं और उन्होंने 2022 में ब्रेकअप कर लिया.

शूरा खान के साथ की शादी

इसके बाद 2023 में उन्होंने शूरा खान के साथ दूसरी शादी की. शूरा संग उनका अफेयर सीक्रेट था. शूरा और अरबाज की शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. अरबाज ने बहन अर्पिता खान के घर में शादी की थी. इस शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल थे. एक्ट्रेस रवीना टंडन भी इस शादी में शरीक हुई थीं. उनकी शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं.