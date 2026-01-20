हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लोग भगवत गीता, कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन गाली देने का समय है', एआर रहमान के सपोर्ट में आए बच्चे

ए आर रहमान ने कुछ दिनों पहले बॉलीवुड में पावर शिफ्ट को लेकर बात की थी. इसके अलावा उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड में पिछले 8 साल में उनके हाथ से काम भी निकला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 Jan 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

म्यूजिशियन ए आर रहमान अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू की वजह से खबरों में हैं. उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी. विवाद बढ़ने के बाद ए आर रहमना ने माफी भी मांगी थी. अब ए आर रहमना के बच्चे उनके सपोर्ट में आ गए हैं. 

ए आर रहमान के सपोर्ट में आए बच्चे

ए आर रहमान की बेटी रहीमा ने पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'इनके पास भगवत गीता, कुरान और बाइबिल पढ़ने का भी समय नहीं है. ये पवित्र ग्रंथ प्यार, शांति, अनुशासन और सच्चाई सिखाते हैं. लेकिन इन लोगों के पास एक-दूसरे से बहस करने, मज़ाक उड़ाने, भड़काने, गाली देने और अनादर करने के लिए दुनियाभर का समय है.'

आगे उन्होंने लिखा, 'ये धर्म नहीं है. ये अंधी सोसायटी, अधूरी शिक्षा, जहरीली राजनीति और खराब परवरिश ने बनाया है. एक ऐसी जनरेशन जो इंसानियत से ज्यादा नफरत के प्रति वफादार है.'


बच्चों ने शेयर किए वीडियो

वहीं ए आर रहमान के बेटे अमीन ने सोशल मीडिया पर पिता का सपोर्ट करते हुए लिखा कि ए आर रहमान ने कितनी बार देश को गर्व करने का मौका दिया है. ए आर रहमान की बेटी रहीमा और खतीजा ने भी पुराने वीडियोज शेयर किए. एक फोटो में ए आर रहमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें ए आर रहमान नेशनल अवॉर्ड रिसीव कर रहे हैं.


एक वीडियो में ए आर रहमान को कोल्डप्ले  के क्रिस मार्टिन के साथ परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है. वहीं एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए आर रहमान की तारीफ करते दिख रहे हैं. वो बोल रहे हैं- एआर रहमान का म्यूजिक हो या एसएस राजामौली की कहानी कहने की कला, ये भारतीय संस्कृति की आवाज बन गई है.'

बता दें कि ए आर रहमान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म छावा बांटने वाली है. उन्होंने बॉलीवुड में पावर शिफ्ट, सांप्रदायिकता को लेकर रिएक्ट किया था. साथ ही कहा था कि पिछले 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में काम भी कम मिला है.

Published at : 20 Jan 2026 10:40 PM (IST)
