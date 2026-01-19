समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक हो रहा है. प्रतीक ने इंस्टा पर पोस्ट कर खुद इस बात का ऐलान किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस जोड़ी ने शाही शादी की थी और मेहमानों में अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी तक शामिल हुए थे.

प्रतीक-अपर्णा की शादी में शामिल हुए थे अमिताभ बच्चन

बता दें कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव संग लव मैरिज की थी. दोनों की ग्रैंड वेडिंग 4 दिसंबर 2011 को हुई थी. इनकी शादी में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी और अभिनेत्री जया बच्चन संग शामिल हुए थे. इस दौरान बिग बी ने दुल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए तस्वीर भी क्लिक कराई थी. वहीं प्रतीक और अपर्णा की शादी में अपने चहेते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े थे. इस दौरान बिग बी और जया ने कुछ रस्मों में हिस्सा लेते और दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए खूब मस्ती करते देखा गया थे.





अपर्णा ने अपनी शादी में पहना था तरुण तहिलियानी का लहंगा

अपनी शादी में बेहद खुश अपर्णा ने तरुण तहिलियानी द्वारा डिजाइन किया गया खूबसूरत ब्राइडल आउटपिट पहना था. दुल्हन के जोड़े में सजी अपर्णा काफी खूबसूरत लगी थीं. वहीं इनकी शादी में पॉलिटिशियंस से लेकर स्टार्स तक ने शिरकत की थी.

प्रतीक और अपर्णा ने विद्युत जामवाल से की थी मुलाकात

प्रतीक ने अपनी पत्नी अपर्णा और बेटियों संग बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल से मुलाकात की भी हैप्पी तस्वीर शेयर की थी. प्रतीक ने विद्युत से मुलाकात को लेकर पोस्ट में लिखा था, “ विद्युत जामवाल नंदीता माहतानी और महर्षि शिवशक्ति को होस्ट कर बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगता है कि आपमें से ज्यादातर लोग फिटनेस से जुड़े सबसे फेमस मिथक के बारे में नहीं जानते हैं, जिसमें ज्यादा प्रोटीन खाने और घर के बने सामान्य भोजन जैसे दाल, रोटी, चावल आदि को सीमित करने की बात कही गई है... विद्युत इन सभी मिथकों का खंडन करते हैं और घी सहित हेल्दी रेग्यूलर घर का बना खाना खाते हैं. एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे जरूरीत बात खाने की क्वांटिटी और टाइम का ध्यान रखना है.”

प्रतीक ने अब अपर्णा से तलाक का किया ऐलान

वहीं अहब शादी के 15 साल बाद अब प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक की अनाउंसमेंट कर हर किसी को चौंका दिया है. उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट में लिखा है, " मैं इस सेलफिश औरत से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं. इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए. इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना. इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और इसे कोई परवाह नहीं. क्योंकि इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी, और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की."