बेटे अकाय और पति विराट संग लंदन की सड़कों पर दिखीं अनुष्का शर्मा, यूजर्स बोले - 'ड्यूटी पर मम्मी-पापा'
Anushka Sharma Son Akaay Pics:अनुष्का शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रही हैं. जिसमें वो पति विराट कोहली और बेटे अकाय संग नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों काम से दूर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस अपने पति विराट कोहली और दोनों बच्चों के साथ लंदन में हैं. जहां से उनके कई वीडियोज सामने आते हैं. हाल ही में कपल की कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली. जिसमें अनुष्का और विराट अपने बेटे अकाय कोहली के साथ दिखे. ये तस्वीरें तेजी से वायरल भी हो रही हैं.
पति और बेटे अकाय संग दिखीं अनुष्का
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की ये तस्वीरें एक्स पर एक यूजर ने शेयर की हैं. तस्वीरों में अनुष्का मैरून स्वेटशर्ट और लेगिंग्स के साथ सिर पर कैप लगाए नजर आई. वहीं उनका लाडला बेटा स्ट्रॉलर में बैठा हुआ नजर आया. लेकिन फोटोज में अकाय का फेस नजर नहीं आया. वहीं विराट ब्राउन स्वेटशर्ट और ब्लू जींस में दिखे. तस्वीरों में दोनों लंदन की सड़कों पर अपने बेटे को सैर करवाते हुए नजर आ रहे हैं.
तस्वीरें पर यूजर्स ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट
कपल की इन तस्वीरों पर अब यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक ने लिखा कि, 'प्यारा अकाय,' दूसरे ने कहा, 'फैमिली मैन..' एक यूजर ने लिखा, 'ड्यूटी पर मम्मी-पापा..' बता दें कि अनुष्का और विराट साल 2017 में इटली जाकर शादी की थी. फिर साल 2021 में दोनों एक बेटी बेटी और साल 2024 में एक बेटे अकाय कोहली के पेरेंट्स बने. दोनों अपने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखते हैं. अभी तक उन्होंने किसी का भी फेस रिवील नहीं किया है.
अनुष्का शर्मा वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुष्का शर्मा आखिरी बार शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ फिल्म ‘जीरो’ में नजर आई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी. अब एक्ट्रेस ‘चकदा एक्सप्रेस’ को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन फिल्म की अभी तक रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.
