बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके परिवार ने मुंबई में तीन फ्लैट खरीदे हैं. इसके लिए टोटल 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का भुगतान किया गया है. आइए जानते हैं कि ये डील एक्ट्रेस और उनके परिवार ने कहां और कब की है?

अनुष्का और उनके पैरेंट्स ने दो फ्लैट के लिए चुकाए 25.8 करोड़

CRE Matrix से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ अनुष्का शर्मा ने मुंबई के वर्सोवा में यारी रोड पर स्थित गोदरेज स्काईशोर में फ्लैट खरीदा है. जबकि उनके माता-पिता ने भी एक अपार्टमेंट खरीदा है. एक्ट्रेस ने यह अपार्टमेंट 'वन-स्टॉप बिनेस सर्विसे LLP' से खरीदा था और इसके डेवलपर 'गोदरेज प्रॉपर्टीज' है. हालांकि ये खरीद एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई है जिसका अभी काम चल रहा है.

एक्ट्रेस ने फ्लैट टावर A की 24वीं मंज़िल पर खरीदा है. ये डील 8 जुलाई, 2026 को हुई थी. इसका कुल कारपेट एरिया 2,153.7 वर्ग फ़ीट है. इसकी कीमत करीब 14.9 करोड़ रुपये है. इसके साथ तीन कवर्ड पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं. फ्लैट के लिए 74.48 लाख की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया है. वहीं उनके पैरेंट्स ने भी इसी टावर में 1,577 स्क्वेयर फ़ीट का फ्लैट खरीदा है जिसके लिए 10.91 करोड़ रुपये चुकाए गए और 65.45 लाख स्टाम्प ड्यूटी दी गई. दोनों फ्लैट्स के लिए टोटल 25.8 करोड़ रुपये चुकाए गए हैं.

अनुष्का-विराट ने एक अन्य फ्लैट के लिए दिए थे 18.29

ज़ैपस्की (Zapskey) को प्राप्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जुलाई 2026 में ही गोदरेज स्काईशोर में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक अन्य फ्लैट और खरीदा था जिसके लिए 18.29 करोड़ चुकाए गए थे और 1.09 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया. तीनों अपार्टमेंट की टोटल कीमत 44.1 करोड़ रुपये है.

अनुष्का शर्मा का वर्कफ्रंट



अनुष्का शर्मा ने साल 2008 में फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो सुपरहिट रही. इसके बाद वो 'पीके', 'बैंड बाजा बरात', 'सुल्तान', 'सुई धागा', 'ऐ दिल है मुश्किल' और 'एनएच10' जैसी फिल्मों से चर्चा में रहीं. हालांकि लंबे वक्त से एक्ट्रेस बॉलीवुड से दूर हैं. उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 'जीरो' थी जो 2018 में आई थी. हालंकि ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही. इसमें शाहरुख खान और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में थे.