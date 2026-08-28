Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं हमेशा से दो बच्चे चाहती थी', IVF जर्नी पर अनुष्का रंजन का बड़ा खुलासा

'मैं हमेशा से दो बच्चे चाहती थी', IVF जर्नी पर अनुष्का रंजन का बड़ा खुलासा

एक्ट्रेस अनुष्का रंजन हाल ही में जुड़वां बेटियों की मां बनी हैं और अब उन्होंने अपनी IVF जर्नी को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि वो हमेशा से दो बच्चे चाहती थीं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर आदित्य सील और अनुष्का रंजन ने 21 नवंबर 2021 को शादी की थी. अब कपल 23 अगस्त को जुड़वां बेटियों के माता-पिता बने हैं. पेरेंट्स बनने के लिए दोनों ने IVF का सहारा लिया. अब अनुष्का ने इस पर खुलकर बात की है.

IVF जर्नी पर अनुष्का रंजन ने की बात
हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में अनुष्का ने अपनी IVF जर्नी और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की.  अनुष्का रंजन ने बताया, '2023 में आदि और मैंने फैसला किया कि अब हम परिवार शुरू करना चाहते हैं. हमने नैचुरली कोशिश भी की. हम एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए. उन्होंने हमें सलाह दी कि हम 6 महीने से एक साल तक नैचुरली कोशिश कर सकते हैं और मेरे ओव्यूलेशन के दिनों पर ध्यान दे सकते हैं. लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैं अब 20 की उम्र में नहीं हूं.'

अनुष्का रंजन ने बताया कि वो हमेशा से दो बच्चे चाहती थीं. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा से दो बच्चे चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि भाई-बहन होने की कितनी अहमियत होती है. इसलिए मुझे लगा कि मुझे जल्द ही ये करना होगा.'

मैं हमेशा से दो बच्चे चाहती थी', IVF जर्नी पर अनुष्का रंजन का बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ेंः 'तुम्हें पाकर खुद को खुशनसीब मानती हूं', पति के बर्थडे पर करिश्मा तन्ना ने लुटाया प्यार

उन्होंने आगे बताया, 'मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई, जिन्होंने मुझे IUI ट्राई करने की सलाह दी, लेकिन इसमें भी मुझे काफी दवाइयां और इंजेक्शन लेने पड़े, जिसकी वजह से मुझे परेशानियां होने लगीं. ये 2025 की बात है. बाद में मैंने दोबारा IUI की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गई.'

अनुष्का ने कहा, 'मेरी डॉक्टर काफी परेशान थीं और उन्होंने मुझे IVF शुरू करने से पहले एक और IUI साइकिल ट्राई करने को कहा. लेकिन मैंने सोचा कि अगर दवाइयां वैसे भी बढ़ानी हैं, तो IVF ही क्यों न ट्राई करें. बस, तभी हमने IVF करने का फैसला किया.' कपल ने आखिरकार नवंबर 2025 में पहली बार IVF करवाया, जो उनके लिए सक्सेसफुल रहा. अनुष्का जुड़वां बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हुईं. 

लोगों की सलाह नहीं पसंद
एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था जब लोग उन्हें तरह-तरह की सलाह देते थे. अनुष्का ने कहा, 'लोग मुझे भगवद्गीता सुनने और ऐसी कई बातें करने की सलाह देते रहते थे. मैं कहती हूं कि मैं हनुमान चालीसा सुनती हूं, क्योंकि मुझे उसे सुनना पसंद है. इससे मुझे मन की शांति मिलती है. मुझे बस लोगों का बेवजह ज्ञान देना बिल्कुल पसंद नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपनी बहन अकांक्षा रंजन की शादी के दौरान बहुत बीमार हो गई थी. मुझे तेज बुखार था और हमें स्कैन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा था.'

मैं हमेशा से दो बच्चे चाहती थी', IVF जर्नी पर अनुष्का रंजन का बड़ा खुलासा

जुड़वा बेटियां का किया वेलकम
बता दें कि आदित्य सील और अनुष्का रंजन की पहली मुलाकात एक इवेंट में हुई थी. करीब चार साल तक डेटिंग करने के बाद आदित्य ने अनुष्का के बर्थडे पर पेरिस में उन्हें प्रपोज किया था. फिर कपल ने शादी कर ली. हाल ही में दोनों ने अपनी जुड़वा बेटियां वीरा और माही का वेलकम किया. 

ये भी पढ़ेंः गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार

और पढ़ें
Published at : 28 Aug 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Anushka Ranjan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं हमेशा से दो बच्चे चाहती थी', IVF जर्नी पर अनुष्का रंजन का बड़ा खुलासा
'मैं हमेशा से दो बच्चे चाहती थी', आईवीएफ जर्नी पर अनुष्का रंजन का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' 165 करोड़ के हुई पार, रक्षाबंधन के दिन कमाई में आई 29.3% की गिरावट
'टॉक्सिक' 165 करोड़ के हुई पार, रक्षाबंधन के दिन कमाई में आई 29.3% की गिरावट
बॉलीवुड
सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शेख का कबूलनामा, हुआ पछतावा
सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम शेख का कबूलनामा, हुआ पछतावा
बॉलीवुड
अमरीश पुरी ने गोविंदा को 9 घंटे सेट पर लेट पहुंचने पर मारा था थप्पड़? खुला राज
अमरीश पुरी ने गोविंदा को 9 घंटे सेट पर लेट पहुंचने पर मारा था थप्पड़? खुला राज
Advertisement

वीडियोज

क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
क्या ब्राह्मण-मुसलमानों का साथ, यूपी में 2027 का समाधान है?
Vasudha: 😱Dev-Vasudha की जिंदगी में नए दुश्मन की एंट्री! Chauhan Industries पर हुआ हमला! #sbs
Bollywood News: करियर का उतार-चढ़ाव हो या निजी जिंदगी का तूफान, हमेशा साथ खड़े दिखे सलमान-अरबाज-सोहेल (28.08.26)
Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हमें पता है इस बीमारी का…’, आजादी के नारे लगाने वाले छात्रों को शुभेदु की चेतावनी
‘हमें पता है इस बीमारी का…’, आजादी के नारे लगाने वाले छात्रों को शुभेदु की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, पिता से अखिलेश यादव ने की फोन पर बात
अंकित बालियान के परिजनों से मिलीं इकरा हसन, पिता से अखिलेश यादव ने की फोन पर बात
रीजनल सिनेमा
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
सचिन तेंदुलकर से इरफान पठान तक, क्रिकेटरों ने इस तरह मनाया रक्षाबंधन 
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
इंडिया
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार
इंडिया
पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics
पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget