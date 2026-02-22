'द केरल स्टोरी 2 पर भड़के अनुराग कश्यप, कहा- 'फिल्ममेकर एक लालची आदमी है'

साल 2023 में आई फिल्म 'द केरल स्टोरी' के तीन साल बाद इसके सीक्वल 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के साथ मेकर्स लौट आए हैं. हाल ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसके बाद फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे झूठी, प्रोपैगेंडा और राज्य के सौहार्द के लिए खतरा' बताया था. वहीं अब बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी इस फिल्म पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे 'प्रोपैगेंडा' वाली फिल्म बताया और डायरेक्टर को 'लालची आदमी' कहा है. अनुराग कश्यप ने कहा कि मेकर सिर्फ पैसा कमाना चाहता है.

अनुराग कश्यप का रिएक्शन

अनुराग कश्यप को कोच्चि एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करने के दौरान जब उनसे 'द केरल स्टोरी 2' के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है. उन्होंने ट्रेलर में दिखाए गए बीफ वाले सीन पर भी रिएक्ट किया और कहा है की 'जैसे बीफ खिलाते दिखाया गया है ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता है.' उन्होंने साफ कहा कि ये फिल्म केवल पैसे कमाने के लिए बनाई गई है और लोगों को बांटना चाहती है. अनुराग ने कहा, 'इस फिल्म का जो मेकर है वो एक लालची आदमी है. वो सिर्फ पैसे बनाना चाहता है.'

Reporter: What's your view on The Kerala Story 2?



Anurag Kashyap: It a bullshit propaganda movie, the movie tries to divide people and spread hatred,the maker is a greedy bootlicker.



विवादों का कानूनी पहलू

पिछले हफ्ते केरल हाई कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के मेकर्स और सेंसर बोर्ड (CBFC) को नोटिस जारी किया गया था. ये नोटिस उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया था. जिसमें फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिका में टीजर और ट्रेलर पर आपत्ति जताई गई थी. कन्नूर जिले के शिकायतकर्ता श्रीदेव नम्बूथिरी का कहना था कि फिल्म में तीन अलग-अलग राज्यों की महिलाओं और उनके साथ घटी घटनाएं दिखाई गई हैं लेकिन फिल्म के टाइटल और कुछ सीन्स में केरल की गलत छवि पेश कर बदनाम करने की कोशिश की गई है.

मुख्यमंत्री का बयान

कुछ दिन पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी फिल्म पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने अपने X अकाउंट पर इसे राज्य के सेक्यूलर मूल्यों के खिलाफ बताया और कहा कि ये जहीरीली, झूठी और प्रोपैगेंडा वाली फिल्म है. उन्होंने चेतावनी दी कि ये फिल्म केरल की धार्मिक सद्भाव की परंपरा को कमजोर कर सकती है जो राज्य की पहचान के लिए अहम है.

प्रोड्यूसर विपुल शाह की सफाई

फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने HT को बयान देते हुए कहा कि फिल्म भारतीय न्याय प्रणाली में हुए सच्चे मामलों पर आधारित है. उन्होंने बताया कि तीन मुख्य कहानियों के साथ कई अन्य घटनाओं को भी शामिल किया गया है ताकि फिल्म पूरे देश की स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शा सके. उनका कहना है कि फिल्म में तीन लड़कियों की कहानी है लेकिन ये कई अन्य लड़कियों की घटनाओं को भी पेश करती है.