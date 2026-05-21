हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगे', परिवार ने अनुराग डोभाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, व्लॉग में छलका दर्द

'मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगे', परिवार ने अनुराग डोभाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, व्लॉग में छलका दर्द

Anurag Dobhal Vlog: अनुराग डोभाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने अपने व्लॉग में परिवार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए और बताया कि उनके खिलाफ 50-60 पेज की कंप्लेन फाइल की गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 May 2026 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

यूट्यूब यूके 07 राइडर उर्फ अनुराग डोभाल इन दिनों फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए है. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक नया व्लॉग शेयर किया है. इसमें उन्होंने अपने परिवार को लेकर ऐसी बात बताई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. साथ ही उन्होंने अपने मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की और कहा कि अब वो चुप नहीं रहेंगे. 

एक्सीडेंट के बाद भी नहीं आया परिवार 

अनुराग ने बताया, 'मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे घरवाले मुझे देखने आयेंगे. लेकिन जब मैं देहरादून अपने काम को निपटाने के लिए गया, तब मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया. जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात मेरे पापा मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे. मुझे इन सभी बातों के बारे में पता नहीं था, जैसे-जैसे वक्त बिता, इन्वेस्टिगेशन चलती रहीं. जब मैं देहरादून गया तो मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने मेरे खिलाफ करीब 50-60 पेज की कंप्लेन फाइल की हैं. उस कंप्लेन लीटर को जब मैंने पढ़ा, मेरा दिमाग घूम गया.'

अपने मुश्किल दौर के बारे में बात की 

उन्होंने आगे बताया, 'अगर मुझे कोई लीगल एक्शन लेना होता, तो मैं कर सकता था. मैंने उनसे प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ रिवेंज लेने की कोशिश की. मुझे पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मेरे परिवार ने एक्सीडेंट वाले दिन कंप्लेन किया था और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे है. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ये सब पब्लिक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने वो 1 महीना कैसे बिताया है.'

'मैं एक महीने तक बेड से नहीं उठ पाया, मुझे डाइपर पहनना पड़ा. ये मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात थीं. जब मैंने वीडियो देखा कि एक्सीडेंट के बाद मैं सड़क पर लेटा था, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब समय था. जिन्हें मैंने अपना माना, उन्होंने ही मेरे खिलाफ ये सब किया.'

ये भी पढ़ें: Box Office: 62 दिनों में 'धुरंधर 2' ने कमा डाला 392% प्रॉफिट, फिर भी नहीं तोड़ पाई अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' का ये रिकॉर्ड

परिवार ने लगाए झूठे आरोप

इसके अलावा उन्होंने अपने कंप्लेन लेटर को झूठा बताते हुए कहा, 'उसमें लिखा था कि मेरे दोस्त जो घर पर आते थे, मम्मी को उनसे डर लगता था. लेकिन जब मेरे दोस्त घर आते थे, उन्हें वो सब बैठाकर खाना खिलाते थे. उनके साथ बैठ कर बातें करते थे. सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए पूरा प्वाइंट ऑफ व्यू ही उन लोगों ने बदल दिया है. मैंने इन सब के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, और कभी कुछ बताया भी नहीं. इसीलिए उन लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया. लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूं. वरना ये लोग मुझे कच्चा चबा कर खा जायेंगे.' 

जान लेने की कोशिश की थीं 

बता दें कि कुछ महीने पहले अनुराग डोभाल ने अपने यूट्यूब पर एक व्लॉग शेयर किया था और बताया था कि वो अपने परिवार की वजह से बहुत परेशान है. उनका परिवार उन्हें बहुत परेशान कर रहा है और जीने नहीं दे रहा है. साथ ही उनकी पत्नी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थीं. हालांकि समय पर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया और अब वो अपनी जिंदगी अपने बच्चे और पत्नी के साथ बिता रहे हैं. हालांकि उनकी परेशानी आज भी खत्म नहीं हुई हैं.

ये भी पढ़ें: 'तू विलेन है?' 'एनिमल' में बॉबी देओल के निगेटिव रोल के बारे में जानकर पिता धर्मेंद्र ने यूं किया था रिएक्ट

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Anurag Dobhal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगे', परिवार ने अनुराग डोभाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, व्लॉग में छलका दर्द
'मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगे', परिवार ने अनुराग डोभाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, व्लॉग में छलका दर्द
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Live: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, 4 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, 4 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना ने इंडियन आइडल में किया लाइव परफॉर्म, हुए इमोशनल, बोले- पहले इसी स्टेज ने रिजेक्ट किया
आयुष्मान खुराना ने इंडियन आइडल में किया लाइव परफॉर्म, हुए इमोशनल, बोले- पहले इसी स्टेज ने रिजेक्ट किया
बॉलीवुड
Bandar Trailer: 'नो मीन्स नो...', गुनाहों का सर्कस और 'बंदर' बने बॉबी देओल, दमदार है 'बंदर' का ट्रेलर
'नो मीन्स नो...', गुनाहों का सर्कस और 'बंदर' बने बॉबी देओल, दमदार है 'बंदर' का ट्रेलर
Advertisement

वीडियोज

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर Piyush Goyal ने दिया बयान | International Relations
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत केस में बड़ा खुलासा | Breaking News | Justice For Twisha
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
आप सांसद हैं, कैसे ये सब बोल रहे? 'गॉड फादर' वाले बयान पर राहत तो मिली पर अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसा HC, वकील को भी खूब सुना दी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
विश्व
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
कौन था अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर'? पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन अल-बद्र की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: बांदा दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर क्यों? सुबह 10 बजे सन्नाटा और रात में खेती, कैसा होता 48 डिग्री गर्मी का कहर
बांदा दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर क्यों? 48 डिग्री गर्मी में सुबह सन्नाटा और रात में खेती
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
ट्रेंडिंग
Cockroach Janta Party Viral Video: 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल
'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget