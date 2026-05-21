'मुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगे', परिवार ने अनुराग डोभाल के खिलाफ दर्ज की शिकायत, व्लॉग में छलका दर्द

यूट्यूब यूके 07 राइडर उर्फ अनुराग डोभाल इन दिनों फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए है. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक नया व्लॉग शेयर किया है. इसमें उन्होंने अपने परिवार को लेकर ऐसी बात बताई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. साथ ही उन्होंने अपने मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की और कहा कि अब वो चुप नहीं रहेंगे.

एक्सीडेंट के बाद भी नहीं आया परिवार

अनुराग ने बताया, 'मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे घरवाले मुझे देखने आयेंगे. लेकिन जब मैं देहरादून अपने काम को निपटाने के लिए गया, तब मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया. जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात मेरे पापा मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे. मुझे इन सभी बातों के बारे में पता नहीं था, जैसे-जैसे वक्त बिता, इन्वेस्टिगेशन चलती रहीं. जब मैं देहरादून गया तो मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने मेरे खिलाफ करीब 50-60 पेज की कंप्लेन फाइल की हैं. उस कंप्लेन लीटर को जब मैंने पढ़ा, मेरा दिमाग घूम गया.'

अपने मुश्किल दौर के बारे में बात की

उन्होंने आगे बताया, 'अगर मुझे कोई लीगल एक्शन लेना होता, तो मैं कर सकता था. मैंने उनसे प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ रिवेंज लेने की कोशिश की. मुझे पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मेरे परिवार ने एक्सीडेंट वाले दिन कंप्लेन किया था और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे है. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ये सब पब्लिक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने वो 1 महीना कैसे बिताया है.'

'मैं एक महीने तक बेड से नहीं उठ पाया, मुझे डाइपर पहनना पड़ा. ये मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात थीं. जब मैंने वीडियो देखा कि एक्सीडेंट के बाद मैं सड़क पर लेटा था, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब समय था. जिन्हें मैंने अपना माना, उन्होंने ही मेरे खिलाफ ये सब किया.'

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परिवार ने लगाए झूठे आरोप

इसके अलावा उन्होंने अपने कंप्लेन लेटर को झूठा बताते हुए कहा, 'उसमें लिखा था कि मेरे दोस्त जो घर पर आते थे, मम्मी को उनसे डर लगता था. लेकिन जब मेरे दोस्त घर आते थे, उन्हें वो सब बैठाकर खाना खिलाते थे. उनके साथ बैठ कर बातें करते थे. सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए पूरा प्वाइंट ऑफ व्यू ही उन लोगों ने बदल दिया है. मैंने इन सब के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, और कभी कुछ बताया भी नहीं. इसीलिए उन लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया. लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूं. वरना ये लोग मुझे कच्चा चबा कर खा जायेंगे.'

जान लेने की कोशिश की थीं

बता दें कि कुछ महीने पहले अनुराग डोभाल ने अपने यूट्यूब पर एक व्लॉग शेयर किया था और बताया था कि वो अपने परिवार की वजह से बहुत परेशान है. उनका परिवार उन्हें बहुत परेशान कर रहा है और जीने नहीं दे रहा है. साथ ही उनकी पत्नी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थीं. हालांकि समय पर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया और अब वो अपनी जिंदगी अपने बच्चे और पत्नी के साथ बिता रहे हैं. हालांकि उनकी परेशानी आज भी खत्म नहीं हुई हैं.

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