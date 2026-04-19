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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा

'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा

Anurag Basu Interview: अनुराग बसु की 'गैंगस्टर' को 20 साल पूरे होने वाले है. इसी बीच उन्होंने कंगना रनौत की कास्टिंग और कम बजट में शूटिंग को लेकर कई किस्से सुनाए, जो फैंस को हैरान कर रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 10:55 PM (IST)
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फिल्म 'गैंगस्टर' को बॉलीवुड की उन फिल्मों में गिना जाता है, जिसने दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई है. आज भी फिल्म अपनी कहानी, म्यूजिक और किरदारों के लिए याद की जाती है. फिल्म के 20 साल पूरे होने पर डायरेक्टर अनुराग बसु ने कई दिलचस्प किस्से शेयर की है. साथ ही कंगना रनौत को कास्ट करने और और कुछ चुनौतियों पर भी खुलकर बात की है.

पहाड़ी लड़की की तलाश में थे अनुराग 

वैरायटी इंडिया से बातचीत में अनुराग बसु ने बताया कि जब मैं फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तब एक ऐसी लड़की चाहता था, जो पहाड़ी बैकग्राउंड की लगे और किरदार में फिट बैठे. मेरे दिमाग में एक इमेज थी, जो कंगना जैसी ही थी और मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे वह मिल गईं. मैं कई लड़कियों से मिला, कई एक्ट्रेसेस से बात की, लेकिन कोई भी उस रोल के लिए परफेक्ट नहीं लग रही थी. जब कंगना से मुलाकात हुई, तो लगा कि यही वो चेहरा है जिसकी मैं तलाश कर रहा था. हालांकि कंगना को तुरंत इस रोल के लिए फाइनल नहीं किया गया. 

अनुराग ने बताया कि उन्होंने कंगना का ऑडिशन लिया और कुछ दिन इंतजार करने को कहा क्योंकि वो और ऑप्शन देखना चाहते थे. लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समझ आ गया कि कंगना से बेहतर कोई नहीं है और उन्होंने उन्हें फिल्म के लिए चुन लिया. हालांकि, अनुराग ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए उन्हें फाइनल करने के लिए 5-6 दिन का वक्त लिया और कई और लड़कियों से मिले लेकिन, कंगना जैसा उन्हें कोई नहीं मिला.

विदेश में खुद खाना बनाती थी टीम 

शूटिंग के समय मुश्किलों को याद करते हुए अनुराग ने बताया कि उस समय वो कीमोथेरेपी ले रहे थे और सभी लोग उन्हें आराम करने की सलाह देते थे. लेकिन उन्होंने काम को ही अपनी ताकत बनाया. शूटिंग शुरू करना उनके लिए जरूरी था क्योंकि इसी से वो मेंटली मजबूत बने रहे थे. कम बजट के कारण पूरी टीम छोटे लेवल पर काम कर रही थी. विदेश में शूटिंग के समय टीम खुद ही खाना बनाती थी, कंगना प्याज काटती थीं और वो खुद दाल बनाते थे. इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते और फिर शूटिंग करते थे.

कैसी थी फिल्म की कहानी?

बता दें कि अनुराग बसु के निर्देशन में बनी 'गैंगस्टर' को महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था, 28 अप्रैल 2006 को रिलीज हुई थी. फिल्म में इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा भी लीड रोल में थे. ये एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर थी, जिसमें प्यार, धोखा और अपराध की कहानी को दिखाया गया था. ये फिल्म कंगना रनौत के करियर की शुरुआत भी थी और आज भी इसे उनकी बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है.

ये भी पढ़ें: 'बात तो कर सकती थी...', उर्वशी ढोलकिया के आरोपों पर असित मोदी का फूटा गुस्सा, दिया करारा जवाब

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Published at : 19 Apr 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Emraan Hashmi Gangster Anurag Basu
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