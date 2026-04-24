हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या फिर आगे बढ़ गई है कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म की रिलीज डेट? अनुराग बसु ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'सब कुछ तय समय पर...'

क्या फिर आगे बढ़ गई है कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म की रिलीज डेट? अनुराग बसु ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'सब कुछ तय समय पर...'

Kartik Aaryan Sreeleela Film Release Date: कार्तिक आर्यन और श्रीलीला का अपकमिंग फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वहीं अब अनुराग बसु ने बताया है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Apr 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और कार्तिक आर्यन-श्रीलीला स्टारर म्यूजिकल ड्रामा पर सबकी निगाहें टिकी हैं. पिछले साल फरवरी में कार्तिक ने अनुराग बसु की इस म्यूजिकल फिल्म में श्रीलीला के साथ अपने रोमांस की एक झलक दिखाकर अपने फैंस को खुश किया था. हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि फिल्म की रिलीज डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई है और यह अगले साल रिलीज होगी. वहीं अब निर्देशक अनुराग बसु ने इन अफवाहों का सच बताया है.

कब रिलीज होगी कार्तिक और श्रीलीला की फिल्म
अनुराग बसु ने फैंस को भरोसा दिया है कि फिल्म की शूटिंग प्लानिंग के अनुसार चल रही है. उन्होंने कहा, “हम बिल्कुल तय समय पर हैं और शूटिंग अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. यह एक ऐसी फिल्म है जिस पर हमें पूरा भरोसा है, और हम इसे इस साल तय समय पर दर्शकों के सामने पेश करेंगे.”

ये भी पढ़ें:-'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद 'नो किसिंग सीन' पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल

शूटिंग के बारे में
पिछले साल फरवरी में, कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अनुराग की आने वाली म्यूजिकल फिल्म की एक झलक शेयर की थी साथ ही फिल्म की पिछली रिलीज डेट की घोषणा भी की थी. वीडियो में, कार्तिक एक नए अवतार में बिखरे बालों और घनी दाढ़ी के साथ, गिटार बजाते हुए दर्शकों के सामने 'तू मेरी जिंदगी है' गाना गाते हुए नजर आए थे. वीडियो में उनके और श्रीलीला के बीच के  रोमांस की झलक भी दिखाई दी, जिसमें वे एक-दूसरे को गले लगाते हुए बाइक की सवारी करते और अलाव के पास इंटीमेट पल शेयर करते नजर आए थे. यह फिल्म पिछले साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

सिक्किम में हुई है फिल्म की शूटिंग
इस बीच, पिछले साल अप्रैल में, फिल्म की टीम सिक्किम में शूटिंग करती हुई देखी गई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से उनके ऑफिशियल आवास पर मुलाकात भी की थी. सिक्किम के मुख्यमंत्री ने फिल्म की शूटिंग के लिए सिक्किम को चुनने के लिए आभार जातते हुए उन्हें पारंपरिक गिफ्ट्स भी दिए थे. बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रोजेक्ट के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार के निरंतर सहयोग का आश्वासन भी दिया था.

और पढ़ें
Published at : 24 Apr 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Anurag Basu Kartik Aaryan Sreeleela
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझे नहीं पता कहां है...', गोविंदा के बारे में पूछते ही पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन हुआ वायरल
'मुझे नहीं पता कहां है...', गोविंदा के बारे में पूछते ही पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन हुआ वायरल
बॉलीवुड
क्या फिर आगे बढ़ गई है कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म की रिलीज डेट? अनुराग बसु ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'सब कुछ तय समय पर...'
क्या फिर आगे बढ़ गई है कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म की रिलीज डेट? अनुराग बसु ने रूमर्स पर तोड़ी
बॉलीवुड
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद 'नो किसिंग सीन' पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद नो किसिंग सीन पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 7: 'भूत बंगला' की कमाई में सातवें दिन आई मंदी, फिर भी बन गई साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, 'ओ रोमियो' को दी मात
'भूत बंगला' की कमाई में सातवें दिन आई मंदी, फिर भी बन गई साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
महाराष्ट्र
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद 'नो किसिंग सीन' पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद नो किसिंग सीन पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
विश्व
Strait Of Hormuz: जिन जहाजों पर हुई फायरिंग, उनमें क्या किसी भारतीय की गई जान? सरकार ने किया खुलासा, होर्मुज में अब कितने इंडियन फंसे?
जिन जहाजों पर हुई फायरिंग, उनमें क्या किसी भारतीय की गई जान? सरकार ने किया खुलासा, होर्मुज में अब कितने इंडियन फंसे?
टेक्नोलॉजी
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
शिक्षा
India's First Civil Engineer: ये थे देश के पहले सिविल इंजीनियर, जानें तब कितनी मिलती थी सैलरी?
ये थे देश के पहले सिविल इंजीनियर, जानें तब कितनी मिलती थी सैलरी?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget