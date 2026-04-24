अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और कार्तिक आर्यन-श्रीलीला स्टारर म्यूजिकल ड्रामा पर सबकी निगाहें टिकी हैं. पिछले साल फरवरी में कार्तिक ने अनुराग बसु की इस म्यूजिकल फिल्म में श्रीलीला के साथ अपने रोमांस की एक झलक दिखाकर अपने फैंस को खुश किया था. हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि फिल्म की रिलीज डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई है और यह अगले साल रिलीज होगी. वहीं अब निर्देशक अनुराग बसु ने इन अफवाहों का सच बताया है.

कब रिलीज होगी कार्तिक और श्रीलीला की फिल्म

अनुराग बसु ने फैंस को भरोसा दिया है कि फिल्म की शूटिंग प्लानिंग के अनुसार चल रही है. उन्होंने कहा, “हम बिल्कुल तय समय पर हैं और शूटिंग अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. यह एक ऐसी फिल्म है जिस पर हमें पूरा भरोसा है, और हम इसे इस साल तय समय पर दर्शकों के सामने पेश करेंगे.”

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शूटिंग के बारे में

पिछले साल फरवरी में, कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अनुराग की आने वाली म्यूजिकल फिल्म की एक झलक शेयर की थी साथ ही फिल्म की पिछली रिलीज डेट की घोषणा भी की थी. वीडियो में, कार्तिक एक नए अवतार में बिखरे बालों और घनी दाढ़ी के साथ, गिटार बजाते हुए दर्शकों के सामने 'तू मेरी जिंदगी है' गाना गाते हुए नजर आए थे. वीडियो में उनके और श्रीलीला के बीच के रोमांस की झलक भी दिखाई दी, जिसमें वे एक-दूसरे को गले लगाते हुए बाइक की सवारी करते और अलाव के पास इंटीमेट पल शेयर करते नजर आए थे. यह फिल्म पिछले साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी.

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सिक्किम में हुई है फिल्म की शूटिंग

इस बीच, पिछले साल अप्रैल में, फिल्म की टीम सिक्किम में शूटिंग करती हुई देखी गई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से उनके ऑफिशियल आवास पर मुलाकात भी की थी. सिक्किम के मुख्यमंत्री ने फिल्म की शूटिंग के लिए सिक्किम को चुनने के लिए आभार जातते हुए उन्हें पारंपरिक गिफ्ट्स भी दिए थे. बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रोजेक्ट के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार के निरंतर सहयोग का आश्वासन भी दिया था.