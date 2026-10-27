Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ की फिल्म से डेब्यू, फिर अनुराधा पौडवाल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? 35 सालों से जी रहीं सिंगल लाइफ

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, फिर अनुराधा पौडवाल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? 35 सालों से जी रहीं सिंगल लाइफ

हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर अनुराधा पौडवाल आज अपना 72वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने फिल्मी गीतों के अलावा भजनों से भी खास और बड़ी पहचान बनाई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Oct 2026 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

अनुराधा पौडवाल भारतीय संगीत जगत की सबसे बेहतरीन सिंगर में से एक हैं. अनुराधा पौडवाल की आवाज को दर्शकों ने फिल्मी गीतों में जितना पसंद किया उतना ही प्यार उन्हें भक्ति गीत और भजनों के लिए भी मिला. अपने करियर में काफी शोहरत और सफलता पाने वाली अनुराधा पौड़वाल की शादी कम उम्र में ही हो गई थी. उन्होंने अपनी लाइफ में कई खुशनुमा पल देखने के अलावा कई दर्दभरे पलों का भी अनुभव किया.

अनुराधा पौडवाल ने कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया था. जबकि कुछ सालों पहले उनके बेटे का निधन हो गया था. अमिताभ बच्चन की फिल्म से बॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर अपना करियर शुरू करने वाली अनुराधा ने 90 के दशक में बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. आइए आज अनुराधा के 72वें बर्थडे पर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

लता मंगेशकर और आशा भोसले के गानों से सीखा गाना

अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के कारवार में एक मराठी परिवार में हुआ था. उनका असली नाम अलका नाडकर्णी था. हालांकि शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया. अनुराधा ने संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी. बल्कि उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज सिंगर्स के गानों से गाना सीखा था.

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, फिर अनुराधा पौडवाल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? 35 सालों से जी रहीं सिंगल लाइफ

15 की उम्र में शादी, सड़क हादसे में पति को खोया

अनुराधा पौडवाल की शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी. उनका ब्याह एस. डी. बर्मन के असिस्टेंट अरुण पौडवाल से साल 1969 में हुआ था. तब अनुराधा की उम्र सिर्फ 15 साल थी. बता दें कि अरुण खुद भी म्यूजिक डायरेक्टर थे. शादी के बाद अनुराधा और अरुण ने तीन बच्चों का वेलकम किया. साल 1991 में एक सड़क हादसे में अनुराधा के पति का निधन हो गया था. पति की मौत के बाद अनुराधा ने दूसरी शादी नहीं की. वो पिछले 35 सालों से सिंगल लाइफ जी रही हैं.

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, फिर अनुराधा पौडवाल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? 35 सालों से जी रहीं सिंगल लाइफ

35 साल के बेटे का किडनी की बीमारी के कारण निधन

अनुराधा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी पहली संतान जो एक बेटी थी उसका जन्म के 25 दिन बाद ही निधन हो गया था. इसके बाद सिंगर ने एक बेटे आदित्य पौडवाल और एक बेटी कविता पौडवाल को जन्म दिया. कविता एक सिंगर हैं. वहीं आदित्य सिंगर और संगीतकार थे. उन्होंने साल 2020 में किडनी की बीमारी के चलते 35 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी थी.

अमिताभ-जया की फिल्म से बॉलीवुड में आगाज

अनुराधा ने पहले डबिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया था और रेडियो प्रोग्राम में भी गाने गाए. इसके बाद बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी शुरुआत साल 1973 में आई फिल्म 'अभिमान' से की थी. तब उनकी उम्र 19 साल थी. बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की इस मूवी में उन्होंने जया के किरदार के लिए एक संस्कृत श्लोक गाया था.

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, फिर अनुराधा पौडवाल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? 35 सालों से जी रहीं सिंगल लाइफ

10 साल बाद मिली पहली बड़ी पहचान

1973 में बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अनुराधा को पहली बड़ी और खास पहचान जैकी श्रॉफ की साल 1983 की फिल्म 'हीरो' के गाने 'तू मेरा जानू है' से मिली. इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में 'बहुत प्यार करते हैं', 'तू मेरी जिंदगी है', 'तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई', 'नजर के सामने जिगर के पास', 'तू मेरी जिंदगी है', 'दिल है कि मानता नहीं' सहित कई बेहतरीन गानों में अपनी सुरीली और मखमली आवाज से अमिट छाप छोड़ी.

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, फिर अनुराधा पौडवाल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? 35 सालों से जी रहीं सिंगल लाइफ

भजनों से भी जीता फैंस का दिल

90 के दशक में टी-सीरीज के मालिक और सिंगर गुलशन ग्रोवर के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक डिवोशनल सॉन्ग गाए. वो 'ओम जय अंबे गौरी' (आरती), 'श्रद्धा की ज्योति', 'जय मां अंबे जय जगदंबे', 'दुर्गा अमृतवाणी', 'महालक्ष्मी अष्टकम', 'मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी', 'आरती कुंज बिहारी की', 'हे राम', 'मिलता है सच्चा सुख केवल शिव तुम्हारे चरणों में' आदि से घर-घर में लोकप्रिय हुईं.

बॉलीवुड से क्यों बनाई दूरी?

करियर के पीक पर अनुराधा ने 90 के दशक में गुलशन ग्रोवर के साथ जुड़कर सिर्फ डिवोशनल सॉन्ग गाने का फैसला लिया था. एक इंटरव्यू में सिंगर ने बॉलीवुड छोड़ने की वजह के बारे में बात करते हुए कहा था कि फिल्मों के बदले स्वरुप के कारण भी उन्होंने फिल्म इंडट्री से दूरी बना ली. अनुराधा ने अब प्रोफेशनल सिंगिंग काफी हद तक काम कर दी है. अनुराधा ने 1990, 1991 और 1992 में लगातार तीन बार बेस्ट सिंगर के फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए थे. 

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, फिर अनुराधा पौडवाल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? 35 सालों से जी रहीं सिंगल लाइफ

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Anuradha Paudwal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'जेलर 2' ने किया बड़ा कमाल, रजनीकांत की ही 2.0 का तोड़ा रिकॉर्ड, महज 12 दिनों में बनी तमिल की नंबर 1 फिल्म
'जेलर 2' ने 12वें दिन तोड़ा 2.0 का रिकॉर्ड, तमिल की बनी नंबर 1 फिल्म
बॉलीवुड
2026 सीक्वल के नाम, 'जेलर 2' समेत 8 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, एक ने कमाया 427% प्रॉफिट
2026 सीक्वल के नाम, 'जेलर 2' समेत 8 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, एक ने कमाया 427% प्रॉफिट
बॉलीवुड
'रॉकस्टार या स्लमडॉग मिलियनेयर के सहारे नहीं बैठ सकता', हेटर्स को एआर रहमान का जवाब
'रॉकस्टार या स्लमडॉग मिलियनेयर के सहारे नहीं बैठ सकता', ट्रोलिंग पर बोले रहमान
बॉलीवुड
'बच जाएगी मेरी शादी?' स्वरा भास्कर को सताया रिश्ता टूटने का डर
'बच जाएगी मेरी शादी?' स्वरा भास्कर को सताया रिश्ता टूटने का डर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
इंडिया
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
आईपीएल 2026
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
बिहार
बिहार: MLC चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का मैनेजर लापता
बिहार: MLC चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का मैनेजर लापता
ट्रेंडिंग
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget