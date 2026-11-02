30 अक्टूबर को फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. अपने घर में गिरने से संजय की मौत हो गई थी. उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. जबकि उनका परिवार भी गहरे सदमे में है. उनके निधन के बाद अब उनकी पत्नी अनुराधा लेखी गुप्ता ने संजय के लिए एक भावुक पोस्ट करते हुए उनकी जमकर तारीफ की.

संजय के निधन पर भावुक हुईं पत्नी अनुराधा

अनुराधा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'वो मेरे टॉम थे और मैं उनकी क्वीन. वो हमेशा मेरे भीतर के 'जेरी' को परेशान करते थे. हमारे परिवार की रीढ़ और मेरी पहचान के सबसे मजेदार इंसान. ऐसे लोगों की कोई गिनती नहीं है. वो सबसे पॉजिटिव इंसना थे. उनका ब्लड ग्रुप भी B+ था. इस पूरे यूनिवर्स में सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे स्टोरी टेलर. सच कहूं तो इन सबसे बढ़कर वो एक दरियादिल व्यक्ति थे.'

मुझे आमलेट खिलाकर दीवाना बना लिया था

अनुराधा आगे लिखती हैं, 'उन्होंने मुझे अपना दीवाना एक आमलेट खिलाकर बना लिया था. वैसा आमलेट मैंने कभी नहीं खाया था. उन्होंने मुझे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया था. वो राजा की तरह जिए. उनका दिल उनके सीने से कहीं ज्यादा बड़ा था. वो एक ऐसी कोमल आत्मा थी जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा भोली थी. उन्होंने कभी किसी के भी प्रति कोई नफरत या कड़वाहट नहीं रखी. एक बेहतरीन मेजबान, बेहतरीन इंसान, उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. दोस्तों का सच्चा दोस्त, संजय गुप्ता.'

मैं उनके साथ और भी बहुत सारे साल बिताना चाहती थी

अंत में अनुराधा ने लिखा, 'मैं उनके साथ और बहुत सारे साल बिताना चाहती थी. लेकिन, अभी के लिए बस एक दिन काफी रहेगा. संजय गुप्ता, मैं तुमसे प्यार करती हूं. गुप्स, हनी भी. आज मुझे बताया गया कि तुम पीछा नहीं छोड़ोगे. छोड़ दो ना, बाबा.'

संजय-अनुराधा ने दो बार की थी शादी

संजय गुप्ता और अनुराधा ने साल 1997 में शादी की थी. लेकिन, 2003 में तलाक हो गया. हालांकि 2009 में उन्होंने दूसरी बार शादी की. दोनों की एक बेटी दलाई और एक बेटा शिवांश हैं. संजय ने 'कांटे', 'शूट आउट एट वडाला', 'काबिल' और 'मुसाफिर' जैसी फिल्में बनाई थीं.