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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दें', अनुपम खेर ने पत्नी किरण खेर के बर्डथे पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर लिखी दिल की बात

'भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दें', अनुपम खेर ने पत्नी किरण खेर के बर्डथे पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर लिखी दिल की बात

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक प्यार भरा पोस्ट शेयर कर अपनी पत्नी और एक्ट्रेस किरण खेर को बर्थडे विश किया है. उन्होंने किरण के साथ एक फोटो शेयर की है. साथ ही दिल छू लेने वाला नोट लिखा.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद किरण खेर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके पति और एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक प्यार भरा पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी. पोस्ट में अनुपम ने किरण के साथ अपने लंबे रिश्ते को याद करते हुए दिल की बात लिखी, जिसे फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं.

अनुपम खेर ने पत्नी किरण पर लुटाया प्यार
अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी किरण खेर के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने किरण पर जमकर प्यार लुटाया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, 'प्यारी किरण, तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दें और एक लंबी, सेहतमंद और सुकून भरी ज़िंदगी दें. मैं तुम्हें लगभग 52 सालों से जानता हूं!! इनमें से कई साल एक फैन के तौर पर, कई दोस्त के तौर पर और लगभग 41 साल एक पति के तौर पर बीते हैं.'

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एक्टर ने लिखा, 'ज़िंदगी हमें कई सबक सिखाती है. सीखने की सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सब चुपचाप होता है. अक्सर हमें कई सालों बाद पता चलता है कि हमने किसी व्यक्ति से क्या सीखा है. और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने तुमसे कितना कुछ सीखा है. शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे जीने के तरीके से. मेरी ज़िंदगी में होने, तुम्हारी हिम्मत, ईमानदारी, दोस्ती और जैसे तुम हो, वैसे ही रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया.' 

अनुपम खेर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, महिमा चौधरी, चंकी पांडे, सिकंदर खेर समेत कई सेलेब्स और फैंस ने भी किरण खेर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन पर खूब प्यार लुटाया है.

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किरण और अनुपम की शादी
बता दें, किरण और अनुपम ने साल 1985 में शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी, जहां दोनों थिएटर से जुड़े थे. कुछ सालों बाद दोनों की कोलकाता में एक प्ले के दौरान फिर से मुलाकात हुई, और वहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई. फिर दोनों ने एर साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया. किरण खेर की ये दूसरी शादी थी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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