अपने भाई राजू का खर्चा उठाते हैं अनुपम खेर, पत्नी किरण खेर का ऐसा है रिएक्शन
अनुपम खेर ने बताया कि उनके भाई राजू को कभी भी उनसे जलन नहीं हुई है. साथ ही अनुपम ने ये भी कहा कि वो अपने भाई के फाइनेंसेस भी देखते हैं.
एक्टर अनुपम खेर अपनी फैमिली से क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं. वो अक्सर अपनी मां और भाई के वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. हाल ही में अनुपम ने भाई राजू संग अफने बॉन्ड पर बात की. साथ ही बताया कि वो अपने भाई के फाइनेंसेस भी देखते हैं.
अपने भाई का खर्च उठाते हैं अनुपम
जिंदगी विद ऋचा के साथ बातचीत में अनुपम ने कहा, 'अगर हर भाई ये याद रखे कि वो जब बच्चे थे या यंग थे तो वो कैसे थे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी. मैं अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखता हूं. मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि हम साथ में बड़े हुए हैं? मुझे किरण की भी तारीफ करनी चाहिए. क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि आप अपने भाई के लिए इतना क्यों करते हो? ऐसे ही परेशानी शुरू होती है. मैं राजू के लिए घर खर्च और बाकी चीजों के लिए चेक साइन करता हूं. मैंने अपने मैनेजर को बहुत पहले ही कह दिया था कि जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो, मुझसे कभी मत पूछना कि मैंने अपने भाई को कितना पैसा दिया.'
आगे अनुपम ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर जिंदगी उनके प्रति दयालु रही है तो वो इसीलिए कि आप बाकी लोगों से अच्छे रिश्ते रखते हो. खासतौर पर अपने भाई के साथ.
View this post on Instagram
अनुपम ने कहा, 'मेरे भाई को मुझसे कभी भी जलन नहीं हुई कि मैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल हूं. वो इस मामले में बहुत अच्छा है. मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा मेरे भाई और उनकी पत्नी के साथ रहे हैं. जब मैं देखता हूं भाई प्रॉपर्टी के लिए एक-दूसरे के लिए लड़ रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है. ये भी एक कारण है कि मैं रेंट पर रहता हूं.'
बता दें कि राजू खेर, अनुपम के छोटे भाई हैं. राजू ने गुलाम, ओम जय जगदीश, मैं तेरा हीरो, ऊंचाई, उम्मीद, घर जमाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बेइंतहा जैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं. वहीं अनुपम को पिछली बार फिल्म तनवी द ग्रेट में देखा गया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL