'तन्वी द ग्रेट' का एक साल पूरा, अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया यादगार सफर

एक्टर अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' ने शनिवार को अपनी रिलीज का एक साल पूरा कर लिया है. इस मौके पर एक्टर ने फिल्म से जुड़े यादगार सफर पर बात की. उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा इनाम दुनिया भर में मिली तारीफ नहीं थी, बल्कि परिवारों पर पड़ा असर और ऑटिज्म को लेकर लोगों की बदली सोच थी.

फिल्म को कई अवॉर्ड और सम्मान भी मिले, लेकिन अनुपम खेर के लिए इसकी सबसे बड़ी खुशी कुछ और रही. आइए जानते हैं एक्टर ने 'तन्वी द ग्रेट' के एक साल पूरे होने पर अपनी इस खास फिल्म और उसके असर को लेकर क्या कहा.

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'तन्वी द ग्रेट' को रिलीज हुए एक साल

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और फिल्म से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस बताया. उन्होंने लिखा, 'आज हमारी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को रिलीज हुए एक साल पूरा हो गया है. जब मैं इस पूरे सफर को याद करता हूं, तो दिल खुशी और शुक्रिया से भर जाता है. ये फिल्म कई देशों तक पहुंची, बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई और कई सम्मान भी मिले.'

कई जगह मिला सम्मान

अनुपम खेर ने बताया कि फिल्म को इंडियन पैनोरमा (आईएफएफआई) में चुना गया. इसके अलावा फिल्म को फिप्रेसी अवॉर्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का सम्मान मिला. वहीं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में फिल्म को बेस्ट स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड मिला. फिल्म की एक्ट्रेस शुभांगी को भी बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का सम्मान दिया गया.

हालांकि, अनुपम के लिए अवॉर्ड फिल्म के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं हैं. उन्होंने आगे लिखा, 'अगर आप मुझसे पूछें, तो इनमें से कोई भी इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है. इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं वे हजारों मैसेज, जो हमें माता-पिता, शिक्षकों और युवाओं से मिले. किसी ने लिखा कि अब वे ऑटिज्म को एक नई नजर से देखते हैं. किसी ने कहा कि अब उन्होंने अपने बच्चे को छिपाना बंद कर दिया है. किसी ने लिखा कि इस फिल्म ने उन्हें अपने बच्चे को समझने की एक नई दृष्टि दी.'

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ऑटिज्म पर बनी खास कहानी



अनुपम खेर द्वारा अभिनीत और डायरेक्टेड फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' ऑटिज्म से जुड़ी एक खास बच्ची और उसकी हिम्मत की कहानी है. इस फिल्म में अनुपम खेर ने ऑटिज्म को एक 'सुपर पावर' की तरह दिखाने की कोशिश की है. साथ ही ये समझाने की कोशिश की है कि ऑटिस्टिक बच्चे किसी भी तरह से दूसरे बच्चों से कम नहीं होते.