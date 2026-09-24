गोविंदा और सुनीता आहूजा की निजी जिंदगी को लेकर कुछ दिनों पहले एक बड़ी खबर आई थी. दरअसल गोविंदा की पत्नी ने उनसे तलाक के लिए अर्जी दी थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी. दोनों की निजी जिंदगी लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई है. गोविंदा पर अक्सर सुनीता तरह-तरह के आरोप लगती रहती हैं.

सुनीता और गोविंदा लंबे अरसे एक से अलग-अलग रहे रहे हैं और दोनों एक साथ नजर नहीं आते हैं. गोविंदा पर सुनीता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप भी लगा चुकी हैं. हाल ही में गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ देखा गया था जिसके बाद उनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगीं. इसी बीच अब दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने एक्टर की तारीफ करते हुए उन्हें नसीहत और सलाह दी है.

अनुपम खेर ने की गोविंदा की तारीफ

हाल ही में अनुपम खेर ने फरीदून शहरयार को दिए इंटरव्यू में खुद को गोविंदा का फैन बताते हुए कहा, 'मैं उनका बड़ा फैन हूं. वो उन बेहतरीन एक्टर्स में शामिल हैं जिनके साथ मैं कर चुका हूं. हमने साथ में 10 से 12 फिल्में की हैं. कोई भी एक्टिंग और डांस के मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकता.'

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गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर दिया ये बयान

अनुपम खेर ने आगे कहा, 'कभी भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए. मुझे इस पर कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है. वो अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और इससे निपटने के काबिल है.'

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जब अनुपम ने किया था गोविंदा को फोन

अनुपम ने आगे गोविंदा के फिल्मी करियर पर कहा, 'मैंने एक बार उसको फोन भी किया था. उसने कहा था कि मैं बाद मैं कॉल करता हूं. मैं उससे कहना चाहता था कि ये वक्त गुजर जाएगा. वो अपने आस-पास के माहौल और चीजों में उलझ गए हैं. हालांकि हारे नहीं हैं. उम्मीद बाकी है. वो कोशिश करता है. उन्हें वापसी करनी चाहिए और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें.'

कोमल रानी संग गोविंदा ने किए थे बाप्पा के दर्शन

बता दें कि हाल ही में गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ मुंबई के पॉपुलर 'लालबागचा राजा' के दर्शन करने पहुंचे थे. सोशल मीडया पर वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि गोविंदा एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं. इससे पहले भी दोनों को साथ में स्पॉट किया गया है.

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