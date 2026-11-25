बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्टर फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. इसी बीच गोवा से मुंबई लौटते वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने उन्हें परेशान कर दिया.

उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होने ही वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में लैंडिंग रोक दी गई. इसके बाद फ्लाइट को सूरत डायवर्ट करना पड़ा. इस घटना के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया और मुंबई के एयर ट्रैफिक को लेकर सवाल उठाए.

मुंबई पहुंचने से पहले अचानक बदला फ्लाइट का रास्ता

अनुपम खेर सोमवार, 23 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2842 से गोवा से मुंबई लौट रहे थे. एक्टर ने बताया कि उनकी फ्लाइट मुंबई में लैंड होने से महज दो मिनट दूर थी, तभी अचानक लैंडिंग रोक दी गई. प्लेन नीचे उतरने के बजाय दोबारा ऊपर चला गया और आसमान में चक्कर लगाने लगा.

I’m used to flight delays! Both in India and abroad! And most passengers learn to take them in their stride. But this is the fourth time I’ve experienced something unsettling while landing in Mumbai: just as the aircraft seems about to touch down, it takes off again, circles, and tries once more. This time, we couldn’t land in Mumbai and had to divert to Surat. I don’t blame the pilots or the airline; I’m sure they were doing what they had to do for everyone’s safety. But it does make me wonder: with two airports serving Mumbai, can we find a better way to manage the congestion on the ground and avoid this kind of chaos? A small complaint, perhaps! But mostly an observation from a passenger who would really like to land in Mumbai when the plane is ready to land. 😍🙏 @AAI_Official — Anupam Kher (@AnupamPKher) November 24, 2026

कुछ देर बाद पायलट ने यात्रियों को बताया कि विमान को सूरत ले जाना पड़ेगा. सीमित ईंधन की वजह से फ्लाइट को ज्यादा देर तक हवा में रोकना संभव नहीं था. इसके बाद विमान दोपहर करीब 3:31 बजे सूरत एयरपोर्ट पर उतरा. वहां ईंधन भरने और जरूरी जांच के बाद फ्लाइट मुंबई के लिए रवाना हुई.

अनुपम खेर बोले- 'मेरे साथ चौथी बार हुआ ऐसा'

इस पूरे अनुभव के बारे में अनुपम खेर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि फ्लाइट में देरी होना या लैंडिंग में परेशानी आना आम बात है. भारत ही नहीं, विदेशों में भी यात्रियों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन मुंबई में लैंडिंग के दौरान उनके साथ बार-बार ऐसा होना उन्हें परेशान कर रहा है.

एक्टर ने बताया कि ये चौथी बार है, जब उनकी फ्लाइट मुंबई में उतरने ही वाली थी और अचानक उसे ऊपर उठाकर आसमान में चक्कर लगाने पड़े. उन्होंने यह भी बताया कि इसमें एयरलाइन या पायलटों की कोई गलती नहीं है. पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लिया.

मुंबई के एयर ट्रैफिक पर उठाए सवाल

अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट में मुंबई के एयर ट्रैफिक और भीड़भाड़ को लेकर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने सवाल किया कि जब मुंबई में दो एयरपोर्ट हैं, तो क्या हवाई यातायात को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता? एक्टर ने बताया कि पिछले दो सालों में उनके साथ इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं. अब हालात ऐसे हैं कि मुंबई में लैंडिंग के दौरान उन्हें घबराहट होने लगी है.